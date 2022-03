DÃ©brancher les usines ou stocker des EnR pour soulager le rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais

Point de vue de Christophe Bourgueil, Business Developer des solutions de transition énergétique et de stockage d’énergie chez Eaton

Le dispositif d’interruptibilité des industriels implique que lorsque le fonctionnement normal du réseau de transport d’électricité est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, RTE procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation de certains sites ou usines. Ce fut encore le cas en janvier dernier lorsqu’une fabrique d’aluminium en Savoie risquait d’être débranchée à tout moment, menaçant la continuité de son activité.

Pour Christophe Bourgueil, « Les problématiques d’approvisionnement en électricité et de stabilité du réseau vont devenir de plus en plus significatives au niveau européen et français dans les années à venir. De plus nous sommes entrés dans un contexte de coût de l’énergie élevé. Ces types d’usines sont les plus consommatrices d’énergie. C’est pourquoi arrêter une telle entité est plus pratique aujourd’hui pour rétablir le réseau et avoir un impact immédiat sur celui-ci plutôt que d’utiliser des solutions de stockage. En effet l’utilisation des solutions de stockage n’est pas encore assez généralisée sur le territoire pour éviter d’arrêter les usines ».

Il poursuit : « Les énergies renouvelables produites localement en autoconsommation associées à une gestion intelligente (Building Energy Management System) et au stockage d’énergie permettront à l’avenir d’avoir des productions durables d’énergie, de fixer les coûts d’approvisionnement en électricité et de contribuer à la stabilité du réseau. » CQFD !