Daniel Mugnier (Tecsol) a intégré le comité directeur de la plateforme ETIP PV à l’heure des discussions sur les plans de relance

Le comité directeur de la plate-forme européenne de technologie et d’innovation pour le photovoltaïque (ETIP PV) s’est réuni lors d’une réunion virtuelle du comité directeur le 5 mai 2020. Au programme, l’accueil de huit nouveaux membres, dont parmi eux l’ingénieur français Daniel Mugnier, responsable de la R&D au bureau d’études Tecsol ainsi que les plans de relance européens…

Le comité directeur de la plate-forme européenne de technologie et d’innovation pour le photovoltaïque (ETIP PV) a donc été renouvelé. Il s’efforce de représenter la diversité européenne et l’inclusion de toutes les parties prenantes du secteur photovoltaïque. Au total, 35 candidats ont postulé pour un siège au Comité directeur, y compris des membres du Comité directeur actuel qui ont dû présenter une nouvelle demande pour leur siège.

Stimuler l’innovation

Marko Topič, président de l’ETIP PV déclare: «Je félicite d’éminents experts pour leur élection en tant que nouveaux membres du comité directeur qui représenteront les industries photovoltaïques et la R&D de divers pays européens. Je suis heureux que les élections aient amélioré l’équilibre entre les sexes et huit membres très actifs du Comité directeur ont été réélus. Le comité directeur est déterminé et fier de travailler à un avenir sans carbone de l’Europe. » La France est représentée par un nouvel entrant, Daniel Mugnier, directeur de la R&D du bureau d’études Tecsol. « L’Europe et son futur Green Deal va être décisive pour stimuler le développement du photovoltaïque en France dans les 5 ans à venir. Et tous, nous savons qu’un des meilleurs moyens de l’Europe pour aider ses pays membres est d’offrir des moyens pour stimuler l’innovation. L’ETIP PV est une plateforme qui sert efficacement pour aider l’Europe à préparer ses dispositifs d’appui à l’innovation, c’est pourquoi je suis très fier d’intégrer « ce cœur du réacteur » en rejoignant le Steering Committee d’ETIP PV. Sans aucun doute, je vais œuvrer parmi la trentaine d’autres membres pour relayer les forces de la France dans ce domaine et promouvoir des pistes aussi stratégiques pour la France comme l’autoconsommation et les communautés d’énergie. » confie Daniel Mugnier.

L’ETIP PV demande de lier le plan de relance de l’UE au «Green Deal de l’UE»

Et justement le moment post-crise du Covid-19 est opportun pour faire montre de persuasion. L’ETIP PV a en effet discuté des opportunités offertes par la liaison du plan de relance de l’UE avec le «Green Deal de l’UE». Les investissements et les subventions ne devraient être effectués que dans des technologies durables et respectueuses du climat. Marko Topič, président de l’ETIP PV, précise : “L’Europe a l’occasion unique de faire un grand pas en avant avec le plan de relance de l’UE dans le domaine des investissements pour le climat vert et de créer de nombreux nouveaux emplois. L’Europe pourrait être un précurseur dans les industries respectueuses du climat et technologies propres. ”

Fabriquer 10 GW de PV dans l’UE

Pour y arriver, ETIP PV suggère de fixer deux objectifs:

1. Créer un marché d’installation photovoltaïque de 40 GW par an en Europe d’ici la fin du mandat de la Commission européenne, avec 10 GW de PV fabriqués dans l’UE;

2. S’engager dans le plan d’investissement pour une Europe durable en finançant au moins une usine de fabrication à l’échelle du GW avant la fin de 2021.

Encadré

Les membres réélus et les nouveaux membres

Membres réélus:

• Fabrizio Bizzarri – Enel Green Power

• Christian Breyer – Université de technologie de Lappeenranta

• Venizelos Efthymiou – Centre de recherche FOSS, Université de Chypre

• Philippe Malbranche – CEA

• David Moser – EURAC

• Jef Poortmans – IMEC

• Rutger Schlatmann – (HZB) PVcomB

• Andreas Wade – Premier solaire

Nouveaux membres:

• Chiara Busto – Centre R&D @ Eni

• José Donoso – FOTOPLAT @ UNEF

• Roch Drozdowski – IPVF – Institut Photovoltaïque d’Île-de-France

• Gunter Erfurt – Technologie Meyer Burger

• Bianca Lim – ISFH

• Daniel Mugnier – TECSOL

• Delfina Muñoz Cervantes – CEA-Liten

• Jutta Trube – Équipement photovoltaïque du groupe sectoriel VDMA