Daniel Mugnier et le bureau d'Ã©tudes Tecsol citÃ©s dans la trÃ¨s renommÃ©e revue Nature

Qui ne connaît pas Nature, la revue scientifique généraliste de référence, l’une des revues les plus anciennes et les plus réputées au monde ? Dans son édition de janvier 2017, Nature a évoqué le sujet de la climatisation solaire à travers un papier au titre évocateur : « Comment la chaleur issue du soleil peut nous garder au frais ! ». L’un des experts qui assure le fil conducteur du papier n’est autre que Daniel Mugnier, ingénieur R&D au bureau d’études Tecsol, et spécialiste mondial de la climatisation solaire. Dans ses propos rapportés par Nature, Daniel Mugnier regrette le manque de subventions et d’investissements consacrés à cette technologie prometteuse notamment face au photovoltaïque qui voit ses prix s’effondrer par effet d’échelle. Le papier de Nature explique par ailleurs le fonctionnement de la climatisation solaire tout en donnant quelques exemples concrets. Nous vous proposons de le consulter.

Plus d’infos…