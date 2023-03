CVE renforce son capital de 100 Mâ‚¬ auprÃ¨s dâ€™ICG

CVE, producteur indépendant d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies, annonce une augmentation de capital de 100 millions d’euros auprès d’Intermediate Capital Group PLC (ICG), gestionnaire de placements alternatifs au niveau mondial, via son fonds d’investissement dans les infrastructures (ICG Infra). Il s’agit d’un investissement complémentaire aux 100 millions d’euros qu’ICG avait déjà souscrits en 2020 en fonds propres et quasi-fonds propres. De quoi poser de bonnes fondations financières !

Le nouvel apport financier de CVE permettra au développeur de financer et renforcer son développement en France et à l’international, en donnant au groupe les moyens de saisir les opportunités de marché liées à l’accélération mondiale des énergies renouvelables. Le groupe a réalisé en 2022 un CA de 76 M€, en progression de plus de 50%, et emploie 350 salariés. CVE prévoit de multiplier par quatre son parc d’ici 2027 avec une forte accélération de sa capacité en construction et exploitation en France, au Chili et aux US et l’affirmation de son modèle d’acteur intégré du biogaz.

Un développement équilibré en France et à l’international

Cette opération dotera CVE de moyens supplémentaires pour financer et renforcer son développement en France et à l’international, lui permettant de saisir les opportunités d’un marché très porteur. Les fonds levés seront alloués au renforcement des activités du groupe en France pour soutenir son développement et répondre à une demande exponentielle, avec par exemple, des nouvelles solutions dédiées à l’autoconsommation solaire flexible ou à l’agrivoltaïsme. CVE prévoit aussi de compléter sa stratégie biogaz avec le lancement d’une offre de méthanisation agricole et l’accélération de son activité de collecte, déconditionnement et valorisation de déchets. Avec le rachat d’Ecovalim en 2022, CVE est aujourd’hui le seul acteur indépendant maitrisant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte de biodéchets jusqu’au retour au sol de la matière organique, en passant par la production de biométhane.

Diversification à l’International

Ces fonds financeront également la poursuite du développement du groupe à l’international, et le renforcement de sa présence dans des pays permettant à CVE de déployer sa vision de producteur d’énergies renouvelables décentralisées en circuit court avec :

• Une diversification de son offre au Chili. Sur ce marché, CVE envisage de se positionner sur des actifs de taille moyenne dont l’énergie sera essentiellement vendue directement aux entreprises via des CPPA (Corporate Power Purchase

Agreement). CVE restera également actif sur le segment PMGD (Petits moyens de génération distribuée), sur lequel le groupe est devenu un des leaders du marché.

• Une extension de sa présence aux Etats-Unis. L’offre Community Solar-aujourd’hui déployée dans les états de New York et du Massachusetts- sera étendue à de nouveaux états américains susceptibles de déployer des programmes de soutien poussés par certaines dispositions de l’IRA (Inflation Reduction Act).

• Le développement de son activité solaire sur les segments des PPA et de l’autoconsommation en Afrique du Sud et en Espagne, où CVE s’est récemment implanté et qui représente un fort potentiel de croissance.

Une question de confiance

Le groupe prévoit une multiplication par quatre de son parc en exploitation et en construction, avec 2,7 GW en 2027 contre 640 MW fin 2022. « Nous sommes très heureux de cette nouvelle augmentation de capital avec ICG, qui renouvèle ainsi sa confiance dans la stratégie de CVE, son management et ses équipes affirment Pierre de Froidefond, Hervé Lucas et Arnaud Réal Del Sarte, associés de CVE. Cette opération va nous permettre de poursuivre notre développement, dans un contexte économique mondial où les besoins en renouvelables explosent ». Guillaume d’Engremont, responsable de la stratégie d’investissement en infrastructures européennes chez ICG, a commenté : « CVE a connu une très forte croissance depuis notre entrée au capital en 2020 et a su renforcer sa position de producteur indépendant d’énergies renouvelables de premier plan. Nous sommes aujourd’hui ravis de renouveler notre confiance dans la société, ses associés fondateurs et l’équipe de Management et d’accompagner CVE dans cette nouvelle phase de son histoire en apportant des moyens financiers supplémentaires pour soutenir sa croissance à venir ».