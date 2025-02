CVE installe un dÃ©monstrateur sur le site du 1er projet agrivoltaÃ¯que en production porcine

CVE et Jean-Marc Fabaron, éleveur de porcs fermiers en plein air installé dans le Sud-Ouest (Haute-Garonne), ont initié en 2020 un projet de parc agrivoltaïque d’une puissance de 4 MWC. CVE vient d’installer un démonstrateur qui permettra de mesurer pendant deux ans les interactions entre les animaux, la structure et les panneaux photovoltaïques avant la construction du site. Cette initiative, qui s’inscrit pleinement dans les enjeux soulevés par le Salon de l’Agriculture 2025, tend à démontrer qu’une cohabitation intelligente entre élevage et solaire est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour le bien-être animal et la pérennité des exploitations. Une expérimentation inédite pour le bien-être animal et l’adaptation climatique !

Implantée il y a quelques semaines, l’installation de 140 panneaux photovoltaïques permettra d’analyser l’impact de la structure sur les animaux : comportement sous l’ombrage, microclimat, bien-être animal et interactions avec les panneaux. L’objectif est d’optimiser les performances de l’élevage porcin tout en garantissant la production d’énergie solaire. A terme, les données collectées permettront de déterminer le dimensionnement, la structure porteuse et le design du futur parc agrivoltaïque dont le défi majeur du futur parc agrivoltaïque reste de ne pas impacter la production, mais bien d’améliorer le bien-être des porcs, très sujets aux coups de soleil et sensibles aux excès de chaleur, tout en facilitant le travail de l’exploitant au quotidien. Face aux fortes chaleurs et aux aléas climatiques, les éleveurs doivent adapter leurs infrastructures.

Un projet pilote pour un modèle d’élevage résilient et durable

Ainsi, ce démonstrateur porcin s’inscrit dans le cadre du futur parc agrivoltaïque de 4 MWc d’une superficie clôturée de 11 hectares produira 5,6 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 1 100 foyers. Une solution qui apporte à l’exploitant un revenu complémentaire stable, tout en renforçant la résilience de son élevage. Cette solution n’a, selon Jean-Marc Fabaron, que des avantages : « Le réchauffement climatique impacte directement nos élevages. Ce projet va permettre de protéger nos animaux des coups de chaleur tout en valorisant nos terres de manière durable. C’est une opportunité pour notre filière. » Pour CVE, ce démonstrateur est une étape clé vers un modèle agricole plus résilient, comme le souligne Clément Heirwegh, Responsable Agrivoltaïsme : « Nous accompagnons les agriculteurs dans la mise en place de projets énergétiques adaptés à leurs besoins, sans compromettre leur production. L’agrivoltaïsme représente un modèle gagnant-gagnant face aux défis agricoles d’aujourd’hui et de demain ».