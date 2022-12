CVE double son chiffre dâ€™affaires en 2022 et accÃ©lÃ¨re sur lâ€™autoconsommation et lâ€™international

CVE, producteur indépendant d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies, prévoit de réaliser en 2022 un CA de 75 M€, en progression de plus de 50% par rapport à 2021. Le groupe, qui a notamment accéléré sur les projets d’autoconsommation énergétique des entreprises en France et à l’international, mise sur l’innovation pour accroitre son développement sur ce segment en 2023.

Créé en 2009, CVE produit trois types d’énergies renouvelables : une électricité d’origine photovoltaïque et une d’origine hydroélectrique, et un gaz vert issu de son activité de méthanisation.

Un chiffre d’affaires doublé en 2022

A la fin de cette année 2022, le groupe annonce un doublement de son chiffre d’affaires, estimé à 75 millions d’euros. Plus de 550 MW de centrales photovoltaïques ou biogaz sont en exploitation ou en construction. Le groupe réalise cette forte croissance en France et à l’international, notamment grâce à son positionnement précurseur de producteur d’énergie verte décentralisée, basée sur des projets territoriaux, et commercialisée en circuit court auprès de ses clients (entreprises, collectivités et monde agricole). Cette vision stratégique prend un sens encore accru face au triple enjeu climatique, économique et géopolitique auquel notre société toute entière est confrontée.

Une accélération forte sur les projets d’autoconsommation et le lancement d’une offre de centrale solaire rapidement déployable et démontable

En 2022, face à l’inflation des prix de l’énergie, CVE a accéléré sur le segment des PPA (Power Purchase Agreement) et de l’autoconsommation photovoltaïque. Cette solution, qui amène CVE à produire sur le site des entreprises une partie de l’énergie nécessaire à leur activité, s’impose comme une voie d’avenir. Le groupe a multiplié les projets de toute taille. Ainsi, pour les Laboratoires Boiron, 2,4 MW d’ombrières photovoltaïques de parking (700 places) seront mises en service en 2024. Un projet similaire a été signé avec le groupe drômois de travaux publics Cheval, qui couvrira jusqu’à 35% de sa consommation électrique. Dans l’Ain, CVE développe pour l’entreprise MSA un projet pilote innovant dans le domaine de l’autoconsommation, qui répond à deux grands défis : d’une part l’urgence d’agir, car ces centrales solaires pourront être installées en 6 mois ; d’autre part, la flexibilité, car les structures photovoltaïques posées et lestées au sol sont très facilement démontables si l’industriel a besoin du terrain pour un usage futur. Dès 2023, CVE compte proposer au marché cette offre d’autoconsommation, baptisée « Respeer Flex », permettant au client de se désengager au bout de 5 ans sous conditions particulières. Avec l’ambition de déployer une dizaine de projets en 2023, pour atteindre ensuite le rythme de 20 projets par an

Une présence accrue en Espagne, marché à fort potentiel pour le groupe

Autre axe de développement stratégique pour le groupe : son déploiement à l’international, et notamment en Espagne. En 2022, CVE a acquis trois projets photovoltaïques dans la région d’Aragon, pour une puissance totale de 17 MW. La construction de ces centrales débutera fin 2023, pour une mise en service en 2024. L’Espagne constitue un marché porteur pour CVE, du fait de sa proximité géographique, de son taux d’ensoleillement élevé, et des synergies qu’elle offre avec le Chili, pays dans lequel CVE est présent depuis plus de 6 ans. Surtout, l’Espagne représente un fort potentiel de croissance sur les segments des PPA et de l’autoconsommation, axe stratégique de développement du groupe sur l’ensemble de ses marchés. « Nous comptons poursuivre notre accélération sur l’autoconsommation et les PPAs, en France comme à l’international, explique Pierre de Froidefond, coprésident de CVE. Ces solutions séduisent un nombre croissant d’entreprises à travers le monde, puisqu’elles leur permettent de réduire leur facture énergétique, de sécuriser leurs approvisionnements à un prix stable dans la durée, et d’améliorer leur empreinte environnementale, grâce à une énergie verte locale. En parallèle, nous allons continuer à développer notre mix énergétique en accélérant dans la méthanisation, la meilleure réponse aux besoins de gaz vert de nos industriels et de nos collectivités. D’ici 2030, notre ambition est de devenir le premier acteur indépendant de la méthanisation en France au service des entreprises et collectivités, et de détenir 8% à 10% de parts du marché français du biométhane ».