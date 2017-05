CS-Wismar s'associe avec LARIVIRE et consolide sa prÃ©sence en France

CS Wismar France, fabricant allemand de modules photovoltaïques implanté à Lyon depuis 2016, signe un contrat de distribution avec LARIVIÈRE Solutions Solaires afin de garantir une proximité optimale auprès de ses clients sur l’ensemble du territoire. A travers la signature de ce partenariat, CS Wismar bénéficie de l’étendue du réseau de distribution LARIVIÈRE et de ses 114 agences implantées sur l’hexagone. Un atout majeur qui lui permet d’accélérer et d’étendre son activité sur le marché.

Deux acteurs investis dans le développement de solutions photovoltaïques

A travers cette nouvelle collaboration, CS Wismar, acteur industriel dans la fabrication de modules photovoltaïques, positionné prioritairement sur le marché des Appels d’offre CRE, bénéficie d’une nouvelle dynamique pour enrichir son offre. Avec la force du réseau LARIVIÈRE, premier distributeur spécialiste de l’enveloppe du bâtiment et le savoir-faire qualitatif reconnu de CS Wismar, ce partenariat est en totale cohérence avec les objectifs et les perspectives de croissance initiés par l’entreprise.

« Nous n’avons pas de centre logistique en France et nous nous concentrons sur les gros projets, il est donc primordial pour nos clients d’avoir un relais en local pour les autres demandes, pour le SAV, etc. Je suis très heureux de la mise en place de ce partenariat, d’autant que l’équipe LARIVIÈRE possède les compétences et la qualité technique nécessaires au développement de notre activité. Nous allons commencer avec la commercialisation des modules Bi-Verre et Solrif, notre plus forte demande en ce moment, et nous étendrons en fonction des besoins » affirme Hugues Duplantier, Directeur Général de CS Wismar France.

Qualité et proximité pour développer l’activité

Afin de répondre aux besoins croissants de performances et de services auprès de ses clients, CS Wismar, filiale de PARI GROUP (500 M€, 3000 personnes), s’entoure du distributeur LARIVIÈRE, qui depuis 70 ans, met un point d’honneur à satisfaire les clients qu’il fournit et à assurer une qualité optimale des produits qu’il référence. A travers sa large gamme de modules standard, biverre et SOLRIF dotées des technologies Poly, Mono, PERC, etc, les produits CS Wismar s’intègrent parfaitement aux exigences de qualité et de diversité prônées par l’entreprise française.

« Le positionnement stratégique de CS Wismar est très intéressant sur de nombreux points. Ils sont reconnus depuis des années pour la qualité de fabrication de leurs modules et tout particulièrement en Bi-Verre. Leur flexibilité leur permet dans le même temps de continuer à produire des modules SOLRIF 50 cellules » se félicite Sébastien Bon, Responsable du Département Énergie Solaire de LARIVIÈRE. Depuis la reprise des usines CENTROSOLAR en 2014 et toujours en quête de développement, CS Wismar investit massivement sur le marché français pour rester à la pointe de l’innovation. Ce rapprochement avec LARIVIÈRE vient donc renforcer la présence et la force de CS Wismar qui peut ainsi déployer toujours plus sa connaissance et son expérience sur le marché français.

