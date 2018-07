CrowdFunding EnR : avec La Banque Postale, LENDOPOLIS relÃ¨ve le dÃ©fi des collectes rÃ©servÃ©es aux riverains

La Banque Postale, portée par sa philosophie de proximité, ne pouvait laisser de côté le développement des EnR financé par les riverains au sein des territoires. Ainsi, depuis juillet 2017, LENDOPOLIS, plateforme de financement participatif, a pour actionnaire unique la Banque Postale. La Banque Postale est donc à même de proposer, dans les agences de région du réseau et celles de la BPE, la banque privée d’investissement, les projets locaux de LENDOPOLIS. Pour les clients la Banque postale, ce sont des possibilités d’investissements verts rémunérateurs, dans des projets proches de chez eux. Pour les développeurs, les opérations de financement participatif locales sont un moyen d’améliorer l’acceptabilité des projets, en permettant aux riverains de bénéficier de retombées économiques.

En 2018, plus de 900 000 euros ont été collectés sur 3 opérations exclusivement locales. 200 000€ ont été collectés en juin et juillet pour une opération de financement participatif exclusivement local, pour un parc éolien développé par Quadran – groupe Direct Énergie sur la commune de Conquereuil (44).

Les 63 prêteurs sont exclusivement domiciliés dans les 3 départements voisins du projet, Loire Atlantique, Ille-et-Vilaine et Morbihan. C’est la 3 e collecte locale bouclée avec succès par la plateforme, après deux premières expériences couronnées de succès dans le financement de projets solaires. Ces deux premières opérations avaient permis de lever en début d’année un total de 700 000 euros auprès de 473 investisseurs dans les département du Sud et du Centre de la France. Les parcs étaient constitués de centrales sur bâtiments agricoles, d’une puissance unitaire de 100 à 500 kWc. Ces parcs étaient constitués de deux ensembles respectivement de 22 centrales développées par la société IRISOLARIS (Gardanne – 13), et 36 centrales pour le duo Apex Energies – Eco Green Développement (Montpellier).

Pour Nicolas de Feraudy, Directeur de LENDOPOLIS : «LENDOPOLIS entend se positionner comme la plateforme de référence sur les collectes relatives aux projets d’énergies renouvelables. Avec 13 projets financés, nous faisions déjà partie des acteurs de référence pour le financement de projets EnR. Grâce à notre lien avec la Banque Postale, nous avons fait cette année la démonstration de notre capacité à lever rapidement auprès d’investisseurs locaux, et à atteindre chaque fois les plafonds de collecte. C’est une situation inédite dans le crowdlending.»

Plus d’infos…