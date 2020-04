Crise du Coronavirus : EVER MONACO est reportÃ© sur la pÃ©riode du 10 au 12 septembre 2020

La 15ème édition d’EVER Monaco, initialement prévue du 28 au 30 mai au Grimaldi Forum, le centre des congrès de la Principauté, est reportée du 10 au 12 septembre 2020. Compte tenu de la crise sanitaire que traverse la planète, cette décision a été prise afin de garantir la sécurité des exposants, des personnels et des visiteurs.



EVER Monaco est l’événement consacré à la mobilité durable et aux énergies renouvelables le plus ancien de la Principauté. Il est organisé avec le soutien du Gouvernement Princier, de la Fondation Prince Albert II de Monaco, et de la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG). Depuis 2005, les constructeurs automobiles et de deux roues, les énergéticiens et, depuis 2018, les acteurs du nautisme durable viennent y exposer leurs produits à même d’assurer une nécessaire transition énergétique et la sortie de la dépendance aux énergies carbonées qui nous concernent tous.

« Nous avons pris cette décision en responsabilité, pour des raisons évidentes de protection des personnes face à la pandémie du COVID-19, indique S.E.M. Bernard Fautrier, Président d’EVER. Nous traversons une période extraordinairement difficile pour tous, et espérons que le mois de septembre permettra de nous retrouver sereinement. Je remercie nos partenaires et nos exposants de la confiance dont ils nous témoignent, et de leur engagement à nos côtés. »

Les manifestations reliées à EVER Monaco sont maintenues

Dans ce contexte de remaniement de dates, les partenaires et organisateurs de manifestations prévues en liaison avec EVER Monaco ont fait preuve d’adaptation et de fidélité.

- L’espace nautisme durable, au travers du partenariat avec le Yacht-Club de Monaco, permettra à plusieurs constructeurs de bateaux électriques de faire essayer leurs embarcations aux professionnels comme au grand public. Des tables rondes sur cette thématique seront également organisées.

- EVER Monaco sera également le point d’arrivée du Riviera Electric Challenge, un rallye réservé aux véhicules électriques. Cette compétition très attendue partira de Cagnes-sur-mer (06) le 10 septembre, pour arriver le lendemain à Monaco, après une soirée-étape à Dolceacqua (Italie).

- Espace start-ups : EVER Monaco aide les jeunes entrepreneurs à faire émerger des idées nouvelles. Une zone dédiée, au cœur du salon et à petit prix, permettra aux entreprises déjà actives dans le monde de la mobilité durable de se rencontrer et de faire la connaissance d’éventuels investisseurs.

- Le concours METHA EUROPE (Maîtrise de l’Energie dans les Transports et l’Habitat), organisé par les Ecoles de l’Institut Mines Télécom (IMT) suivra lui aussi le report d’Ever Monaco 2020. En conséquence, la date limite de candidature au concours IMT est repoussée jusqu’au 21 juin à minuit. Le dossier de candidature peut être obtenu sur simple demande à l’adresse suivante : apui@imt-lille-douai.fr.

- Le programme des tables rondes est également maintenu, tout comme celui des conférences scientifiques.

Enfin, il est important de noter que pour sa 15ème édition EVER Monaco ouvrira ses portes également un samedi, afin de permettre au plus grand nombre de venir profiter des nombreuses animations qui auront été organisées pour l’occasion.