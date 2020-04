Covid-19 : Li Wenxue, vice-prÃ©sident de LONGi voit l’industrie photovoltaÃ¯que accÃ©lÃ©rer son passage au numÃ©rique

Interrogé sur la nouvelle pandémie de coronavirus, Li Wenxue, vice-président du groupe LONGi, a déclaré au Journal de la Conférence consultative politique du peuple chinois qu’il croyait fermement que l’économie chinoise était extrêmement résiliente et que la pandémie n’aurait pas d’impact durable sur le développement économique. Parlant spécifiquement de l’industrie photovoltaïque, Li Wenxue a déclaré que la pandémie aurait inévitablement un impact sur le marché mondial, avec des installations susceptibles de baisser de 10 GW mais, dans l’ensemble, la pandémie était toujours contrôlable. Le marché photovoltaïque chinois surmontait progressivement son impact. LONGi était toujours optimiste quant au marché photovoltaïque de la Chine en 2020 et ne changerait pas ses attentes pour toute l’année.

La crise éliminera les plus faibles pour laisser place aux plus performants

Cependant, Li Wenxue a également déclaré que la pandémie aurait probablement un impact sur la future structure de l’industrie, notamment dans l’intensification de la concurrence. Cette concurrence pourrait éliminer un certain nombre d’entreprises dont la production et les infrastructures opérationnelles sont perfectibles. À long terme, la pandémie accélérerait le processus de «survie des plus aptes» et forcerait les entreprises à améliorer leurs capacités d’atténuation des risques, ce qui aurait en fin de compte un impact positif sur le développement sain et durable de l’industrie.

Une bonne santé financière, un parapluie protecteur face à la pandémie

Dans le secteur photovoltaïque, offrir aux clients la meilleure garantie de produit est au cœur du développement de toute entreprise, en particulier en cas de déséquilibre entre l’offre et la demande, la stabilité et la fiabilité à long terme des fournisseurs étant des facteurs décisifs lorsque les clients prennent des décisions. Li Wenxue a ainsi déclaré à la presse « qu’au fil des ans, LONGi avait toujours maintenu sa capacité à gérer les risques et à faire face aux changements du marché, en donnant toujours la priorité à sa santé financière et à sa force opérationnelle. Dans le même temps, le ratio actif-passif de LONGi est resté longtemps à un niveau faible parmi les fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques. Dans le rapport Q1 2020 PV ModuleTech Bankability Ratings, LONGi est devenu le premier et, jusqu’à présent, le seul fournisseur de modules à recevoir une note AAA. Cette robustesse fournit à l’entreprise un «parapluie» protecteur face à la pandémie ».

La pandémie comme catalyseur de la numérisation de l’industrie PV

Pour Li Wenxue, la pandémie oblige aussi à penser à de nouvelles pistes : « Tout d’abord, il est nécessaire d’accélérer l’intelligence et la numérisation de l’entreprise, qui sont importantes pour la transformation et la modernisation de la fabrication photovoltaïque l’industrie en général. L’épidémie de pandémie a incité davantage d’entreprises photovoltaïques à prendre conscience des limites de «l’humain». La pandémie deviendra le catalyseur de l’intelligence et de la numérisation de l’industrie photovoltaïque, obligeant les entreprises à accélérer la production intelligente. De plus, à l’ère de l’Internet mobile, le marketing numérique deviendra progressivement un nouveau centre d’intérêt pour les entreprises du PV. La pandémie renforcera également leur détermination à créer un «monde d’énergie verte», rappelant aux sociétés d’énergie propre leur mission et leur responsabilité. En tant que leader mondial de la technologie solaire, ce sera l’engagement inébranlable de LONGi de continuer à promouvoir activement la transition et le changement énergétiques ».