CORA lance la solarisation de ses hypermarchÃ©s sur son site de Wittenheim en partenariat avec Reservoir Sun

Dans le cadre de l’appel d’offre solaire du département du Haut-Rhin lancé en 2019 et fort de ses convictions en matière de transition énergétique, le Groupe Cora France a souhaité développer la solarisation d’une partie de son parc-magasins. En partenariat avec Reservoir Sun !

La démarche de solarisation des hypermarchés CORA répond à la fois aux enjeux d’amélioration de performances et coûts énergétiques du parc foncier mais aussi à la volonté d’augmenter la part d’énergie renouvelable des différents centres commerciaux du Groupe tout en apportant un confort optimal aux visiteurs.

L’offre de l’État a ainsi permis à Cora et Reservoir Sun de travailler conjointement au développement d’un site test à Wittenheim. Spécialiste de l’autoconsommation solaire en France, Reservoir Sun s’est en effet engagé dans ce partenariat pour développer, financer, construire et exploiter ce projet solaire d’une puissance de plus de 5MWc. Cora, accompagné par Reservoir Sun, franchit donc une nouvelle étape dans sa transition énergétique en solarisant un premier magasin à Wittenheim. Cet équipement test d’autoconsommation solaire devrait ouvrir la voie à d’autres installations sur le reste du parc commercial Cora. Le chantier, qui comprend à la fois la centrale solaire développée par Reservoir Sun et la reprise des enrobés par Cora, a démarré en mars 2021 et devrait s’achever début 2022. À terme, l’installation en autoconsommation couvrira près de 20% des consommations annuelles du centre commercial.

Amélioration de l’empreinte carbone

Les deux partenaires sont d’ores et déjà en discussion pour élargir leur coopération sur d’autres hypermarchés. « Avec cette première installation qui couvre une partie des besoins énergétiques du magasin de Wittenheim, Cora franchit une étape importante dans ses engagements environnementaux. Être accompagné dans cette transition énergétique par un fournisseur français et local est également une fierté pour le Groupe » précise Papa Diawara, Directeur technique et Immobilier chez Cora France. « Reservoir Sun est fier d’accompagner Cora dans l’accélération de la solarisation de son patrimoine et se réjouit de son engagement dans l’amélioration de son empreinte carbone pour les générations futures. Ce projet est, nous l’espérons, le premier d’une longue série » conclut Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun.

Encadré

Le projet d’autoconsommation en chiffres

- 1540 places de parking couvertes par des ombrières ;

- 5251 kWc de puissance totale et 799 kWc de puissance en autoconsommation