Cora France accÃ©lÃ¨re sa transition Ã©nergÃ©tique avec Urbasolar !

L’enseigne d’hypermarché Cora vient de franchir une nouvelle étape avec la mise en service d’une centrale solaire en ombrières de parking en injection réseau et d’une deuxième centrale en autoconsommation sur son site de Colmar.Et l’histoire entre Cora et Urbasolar n’en restera pas là !

Sur le parking de l’hypermarché Cora de Colmar ont été installées 5.1 MW d’ombrières photovoltaïques, ainsi qu’une centrale en autoconsommation. Conçues pour apporter du confort aux usagers du parking en protégeant les véhicules des aléas climatiques (pluie, forte chaleur), ces ombrières ont surtout pour vocation de produire une électricité décarbonée sur site, en injectant directement sur le réseau. Une deuxième centrale en autoconsommation qui vient alimenter directement l’hypermarché, complète ce projet. Une contribution concrète aux objectifs environnementaux que le groupe s’est fixé et une accélération de à la production locale d’énergie décarbonée.

Un partenariat et d’autres réalisations à venir

Un autre projet, similaire à celui de Colmar, est en cours de développement sur le site de Montbeliard. Ici ce sont 20% des besoins énergétiques du site qui seront couverts par la centrale en autoconsommation. D’autres projets sont en cours de discussion et viendront s’ajouter à ces deux premières réalisations. Partageant les mêmes valeurs et le même engagement environnemental, les deux groupes ont ainsi noué un partenariat pour œuvrer ensemble à la décarbonation des magasins du groupe, tout en améliorant la performance des coûts énergétiques du parc foncier de Cora. « Nous nous réjouissons de cette collaboration entre nos deux groupes. Urbasolar œuvre chaque jour pour développer à grande échelle une énergie respectueuse de l’environnement et ce partenariat, avec un acteur majeur de la distribution, illustre parfaitement cet engagement quotidien de nos équipes » estime Gilles Amendola, Directeur Général Adjoint d’Urbasolar.

Une couverture partielle des besoins énergétique du magasin de Colmar

« Avec cette nouvelle installation qui couvre en partie les besoins énergétiques du magasin de Colmar, Cora franchit une étape importante : nous répondons à la fois aux enjeux d’amélioration de performances et coûts énergétiques de notre parc foncier tout en apportant un confort optimal aux visiteurs. Être accompagné dans cette transition énergétique par un spécialiste français du photovoltaïque est également une fierté pour le Groupe » précise Papa Diawara, Directeur technique et Immobilier chez Cora France.