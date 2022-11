Construction dâ€™un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie large spectre reposant sur la rÃ©utilisation de batteries de vÃ©hicules Ã©lectrifiÃ©s

JERA Co., Inc. (JERA) et Toyota Motor Corporation (Toyota) annoncent la construction et le lancement du premier système de stockage d’énergie large spectre de grande capacité au monde (au moment de la rédaction du présent communiqué, selon les recherches menées par Toyota). Ce système, construit à partir de batteries provenant de véhicules électrifiés (HEV, PHEV, BEV, FCEV) et relié au réseau électrique grand public, est entré en service le 31 octobre dernier. De quoi intégrer davantage de renouvelables sur le réseau !

À l’avenir, la demande de batteries de stockage devrait augmenter en raison du besoin d’outils de stabilisation de l’alimentation électrique permettant le développement des énergies renouvelables dans le cadre des mesures mises en œuvre en faveur de la réduction des émissions de CO 2 , l’un des facteurs essentiels pour atteindre la neutralité carbone. Par ailleurs, la disponibilité limitée des matériaux entrant dans la composition des batteries, parmi lesquels le cobalt et le lithium, se traduit par la nécessité actuelle d’initiatives à vocation écologique, telles que la réutilisation des batteries usagées des véhicules électrifiés en tant que batteries de stockage. Face à cette situation, JERA et Toyota ont débuté en 2018 des discussions visant la mise au point de technologies de réemploi des batteries, qui ont finalement abouti à un système de stockage d’énergie large spectre de grande capacité, relié au réseau électrique.

Ce nouveau système de stockage de Toyota est doté d’une fonction baptisée « large spectre », laquelle permet la réutilisation de batteries automobiles présentant d’importantes différences en termes de capacité et de performances, et ce, jusqu’à leur pleine capacité et quel que soit leur degré de détérioration. La fonction « large spectre », mise au point par Toyota Central R&D Labs, Inc., repose sur un dispositif capable de contrôler librement la décharge d’énergie en activant et en désactivant le flux d’électricité (dérivation) en quelques microsecondes grâce à des batteries reliées en série.

En outre, la fonction « large spectre » permet également d’obtenir un courant CA provenant directement des batteries, tandis que la réutilisation des onduleurs embarqués élimine le besoin d’un conditionneur d’énergie (PCS). Cela contribue à réduire les coûts et à éviter la perte de puissance observée lors de la conversion du courant alternatif en courant continu par un PCS, avec pour objectif d’utiliser l’énergie de manière plus efficace.