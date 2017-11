ConfÃ©rence sur le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que sur bÃ¢timent et ombriÃ¨re de parking en PACA

Organisée entre autres par la DREAL PACA, le syndicat Enerplan, la CCI PACA, la Région PACA, l’Ademe et les différentes fédérations du bâtiment, une conférence dédiée au développement du photovoltaïque sur bâtiment et en ombrières de parking se tiendra dans la matinée du mardi 21 novembre prochain au CEREMA d’Aix-En-Provence. Après un aperçu du contexte national et régional du PV, la conférence sera l’occasion de faire le point sur ce qu’est susceptibles de rapporter un parking ou une toiture : les différents modèles économiques, les différents usages et technologie, les bénéfices et les retours sur investissement. Le réseau des acteurs sera identifié. Et des témoignages de maîtres d’ouvrage ayant installé du PV sur toiture ou en ombrières viendront conclure cette rencontre. Date limite des inscriptions : 20 novembre 2017.

