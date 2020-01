ConfÃ©rence AREC IDF : Â« AccÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que sur les territoires dâ€™ÃŽle-de-France Â» le 7 fÃ©vrier Ã  Paris

L’Agence régionale de l’énergie et du climat d’Île-de-France organise la conférence « Accélérer le déploiement du photovoltaïque sur les territoires d’Île-de-France » le vendredi 7 février de 9H00 à 12H30 à l’Espace Hamelin – Salle des Congrès Paris 16ème. Cette conférence sera organisée autour de trois temps de présentations et d’échanges portant sur les enjeux et les perspectives de développement de la filière en Île-de-France, des retours d’expériences de projets photovoltaïques franciliens et les dispositifs de soutien de la Région Île-de-France à destination des collectivités.

Parmi les énergies renouvelables, la filière solaire photovoltaïque constitue une des filières prioritaires à développer pour la Région Île-de-France. Elle ambitionne d’atteindre une puissance installée de 250 MW de solaire photovoltaïque fin 2021 sur le territoire francilien, soit plus du double du parc actuel à court terme. Cette volonté exprimée dans le plan Île-de-France Territoire Solaire vient affirmer la résolution de la Région de tenir l’objectif des 6 000 MW en 2030 de la Stratégie « Énergie-Climat ».

Les récentes évolutions réglementaires et le gisement solaire potentiel en Île-de-France sont des facteurs favorables au développement de la filière photovoltaïque. Dans ce contexte, les collectivités sont encouragées à explorer leurs potentiels. Différentes opportunités sont à envisager (champs solaires, exploitations ou rénovations de toitures de bâtiments publics, installations citoyennes…) et les projets franciliens, de plus en plus nombreux, offrent des enseignements utiles pour les futurs porteurs de projets.

www.arec-idf.fr/evenements/accelerer-le-deploiement-du-photovoltaique-sur-les-territoires-dile-de-france.html