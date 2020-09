Conduite Â« zÃ©ro Ã©mission Â» : le nouveau SMA EV Charger associe Ã©nergie solaire et Ã©lectromobilitÃ©

Selon les prévisions, en France, entre 300 000 et 425 000 véhicules électriques devraient être vendus chaque année d’ici 2025. Certains seront rechargés chez les particuliers eux-mêmes. Si en plus ils ont la possibilité d’effectuer cette recharge grâce à l’énergie solaire produite sur leur propre toit, c’est aussi bien pour l’environnement que pour leur porte-monnaie, qui en ressortent gagnants. De bonnes raisons pour lesquelles SMA a développé le SMA EV Charger !

La solution de recharge intelligente SMA EV veille à utiliser au maximum l’énergie solaire, et ce même lorsque la recharge doit être effectuée très rapidement. Le SMA EV Charger s’intègre parfaitement dans la solution SMA Energy System Home et facilite la tâche aux installateurs lors de la mise en service et des opérations de maintenance.

Une solution tout-en-un

« Ce n’est qu’avec l’énergie solaire que l’électromobilité prend tout son sens », explique Nick Morbach, Vice-Président Exécutif de la Business Unit Solutions Résidentielles et Commerciales chez SMA. « C’est la raison pour laquelle nous avons développé le SMA EV Charger. Il permet aux conducteurs de voitures électriques de toujours recharger leur véhicule de manière pratique et fiable, tout en utilisant une quantité maximale d’énergie solaire rentable et neutre en CO2. Avec le SMA EV Charger, nous fournissons aux installateurs un élément clé d’une solution « tout-en-un ». Le SMA EV Charger fait en effet partie de la solution SMA Energy System Home. Tous les composants, y compris la communication pour le système énergétique domestique, proviennent d’un seul et unique fournisseur, et il n’y a qu’un seul interlocuteur pour les questions concernant l’extension du système, les garanties ou le service technique. »

Une recharge rapide et fiable – via l’énergie solaire, bien entendu

Le SMA EV Charger permet une recharge rapide, fiable et économique. Il dispose pour ce faire de différents modes de recharge. L’objectif est toujours d’utiliser au maximum l’énergie solaire actuellement disponible. En combinant le réseau électrique et l’énergie solaire, le SMA EV Charger peut effectuer la recharge en monophasé avec une puissance de 7,4 kW, soit presque deux fois plus rapidement que les boîtiers muraux classiques qui ne chargent généralement qu’avec 4,6 ou 3,7 kW, en raison des déséquilibres de charge existants. Quand le temps presse, le SMA EV Charger recharge même jusqu’à dix fois plus vite qu’une prise de courant domestique conventionnelle. La protection contre les pannes de courant prévient toute surcharge de la prise de raccordement domestique. Le processus de recharge avec le SMA EV Charger peut être également planifié de manière optimale via l’application mobile SMA Energy. Le Sunny Home Manager 2.0 planifie le processus de recharge de manière intelligente et l’intègre à la gestion de l’énergie domestique en tenant compte des autres appareils consommateurs. Il veille ainsi à ce que les coûts de charge soient minimaux et garantit l’heure de départ souhaitée. Le SMA EV Charger peut d’ores et déjà être commandé et sera livrable courant septembre 2020. Pour rouler plus vert que vert…