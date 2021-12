ConcrÃ©tisation du premier Green CPPA multi-acheteurs en Europe

Dix entreprises, clientes de LCL, vont ainsi pouvoir accélérer leur transition énergétique, en accédant directement à la production d’électricité verte d’une nouvelle centrale photovoltaïque de 56 mégawatts, développée à cette fin par Voltalia. Détails !

Dix entreprises rejoignent le CPPA innovant, conçu conjointement par Voltalia et LCL, banque engagée dans la transition énergétique de ses clients. Au travers de ce CPPA, 10 entreprises auxquelles s’adjoint LCL, se partageront sur les 20 prochaines années, 100% de la production d’électricité issue d’une nouvelle centrale photovoltaïque.

Une centrale de 56 mégawatts dans le Sud de la France

Voltalia développera puis exploitera cette centrale de 56 mégawatts située dans le sud de la France et abritant par ailleurs une activité pastorale favorisant le développement local. De son côté, LCL apportera le mécanisme de garanties et de règles communes permettant d’assurer la solvabilité et le bon fonctionnement de ce groupement, sur toute la durée du projet. Fin 2020, LCL et Voltalia se sont associés autour d’un projet innovant, pour permettre à des entreprises grandes et moyennes, parmi les plus sensibles aux questions de transition et de mix énergétiques, de bénéficier de contrats sécurisant à long terme leur approvisionnement en électricité d’origine renouvelable, produite en France et sur des bases de capacités et prix garantis.

Un an plus tard, LCL et Voltalia annoncent que 10 entreprises françaises, leaders dans leurs secteurs d’activité, ont adhéré aux valeurs du projet, en souscrivant au premier Green CPPA multi-acheteurs disponible sur le marché.

Cette initiative ouvre la voie à de nouveaux développements en matière de transition et d’indépendance énergétique des entreprises, au moment où ces deux facteurs sont au cœur de l’actualité.

Un accès direct et compétitif à de l’énergie verte d’origine, de volume et de prix garantis

« Ce projet est né de la volonté de donner à nos clients Entreprises un accès direct et compétitif à de l’énergie verte d’origine, de volume et de prix garantis. Le pari était osé, mais l’enthousiasme de tous a permis de lever les obstacles et de faire naître ce premier Green CPPA. Un grand merci aux 10 entreprises participantes qui font ainsi preuve d’un engagement environnemental de premier ordre ainsi que d’un esprit avant-gardiste remarquable. Ce CPPA est aussi une preuve supplémentaire de l’engagement de LCL d’accompagner concrètement ses clients Entreprises vis-à-vis de leurs enjeux de transition énergetique et d’économie durable, tels que portés par le programme d’open-banking LCL Smart-Business », commente Olivier Nicolas, Membre du Comex, en charge du Marché des Entreprises et de la Gestion de Fortune et de la RSE chez LCL.

« Voltalia est une entreprise dont l’objectif est de proposer une énergie renouvelable et compétitive au plus grand nombre. C’est en cela qu’elle est pionnière sur la mise en place d’un Green CPPA multi-acheteurs inédit en Europe, qui permet à des entreprises de différentes tailles de devenir des acteurs engagés dans la transition énergétique », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Encadré

Les trois avantages du Green CPPA

Démocratiser l’accès à une électricité verte compétitive…

Voltalia fournit une électricité verte à un prix compétitif aux clients du groupement. Le schéma multi-acheteurs permet une économie d’échelle en mutualisant les besoins d’entreprises.

S’engager dans une action concrète et durable en faveur de l’environnement…

En ouvrant les possibilités de consommation d’énergie verte à un plus grand nombre d’acteurs économiques, Voltalia et LCL souhaitent enclencher un cercle vertueux de consommation auprès des partenaires de la banque quels que soient leurs tailles et leurs secteurs. Les entreprises confirment ainsi leur engagement en matière RSE, en permettant par leur engagement la construction d’une centrale solaire supplémentaire sur le réseau électrique national.

…Contribuer à l’économie locale

La centrale photovoltaïque de 56 mégawatts sera située dans le Sud de la France. Elle accueillera une activité agricole ajoutant une dimension de co-développement local à ce projet, en lien avec la mission de Voltalia d’« améliorer l’environnement global, en favorisant le développement local ». Voltalia assure la construction et l’exploitation de la centrale.

Encadré

Les 10 partenaires du projet

Air France, compagnie aérienne nationale et acteur international du transport aérien ;

Bonduelle, acteur international de produits végétaux préservés par des procédés naturels de conservation ;

Daco Bello, spécialisée dans le domaine des fruits secs et à coque ;

Groupe Fournier, spécialisée dans la fabrication et la distribution de meubles de cuisine, de salle de bains et d’agencement sur-mesure ;

Gerflor, leader français de la conception, la fabrication et la vente de revêtements de sol souple ;

Isigny-Sainte-Mère, coopérative spécialisée dans la fabrication de produits laitiers ;

Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel, entreprise spécialisée dans le conditionnement de liquide alimentaire ;

Menissez, acteur français majeur de la boulangerie industrielle ;

Paprec, leader français du recyclage et troisième acteur national de la gestion des déchets ;

Serge Ferrari, entreprise de conception, développement et fabrication de toiles composites innovates pour des applications d’architecture légère et d’aménagements extérieurs.