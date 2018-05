Colloque international : Â« Financer la transition vers une sociÃ©tÃ© bas carbone Â» lundi 4 juin 2018 Ã  Paris

Dans le cadre du 15ème Forum International de la Météo et du Climat, se tiendra à Paris le lundi 4 juin 2018 à Sorbonne Universités (4 Place Jussieu Paris 5ème) un colloque international « Financer la transition vers une société bas carbone », qui réunira des scientifiques et experts du Climat, des acteurs socio-économiques, des élus et responsables institutionnels au niveau national et international.

L’Accord de Paris a mis en lumière l’urgence climatique, la transition vers une société bas carbone est devenue un enjeu majeur dont s’emparent aussi bien les organisations mondiales mais aussi les Etats et plus largement toute la société civile Citoyens, entreprises, collectivités, Etats, organisations internationales sont impactés par le financement de la transition énergétique et écologique.

Tous les acteurs sont impactés par le financement de la transition énergétique et écologique. Citoyens, entreprises, collectivités, États, organisations internationales sont impactés par le financement de la transition énergétique et écologique. Le secteur bancaire et assuranciel détient de nombreuses clefs sur les enjeux du climat, pour la réussite du plan climat, et de la transition énergétique et s’empare de plus en plus du sujet car l’urgence est là et l’opinion publique s’y attache. Mais au-delà des fonds il faut aussi définir les bons systèmes d’incitation pour toucher chacun.

Quels sont les enjeux et les évolutions en cours ? Quels sont les dispositifs pour toucher le plus grand nombre d’acteurs tant en France qu’à l’international ?

Pour s’inscrire…