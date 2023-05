CNR et lâ€™ADEME Auvergne-RhÃ´ne-Alpes aident les territoires au recrutement de chargÃ©s de dÃ©veloppement photovoltaÃ¯que

Permettre le développement et la concrétisation des projets photovoltaïques en toitures et ombrières des collectivités, c’est l’objectif de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Valorisation de la ressource solaire photovoltaïque sur patrimoine public » que viennent de lancer CNR et l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Une mission qui passe par le financement et le recrutement de chargés de développement photovoltaïque !

Afin d’atteindre l’objectif national de la neutralité carbone à horizon 2050, le développement massif du photovoltaïque est incontournable. L’un des leviers de son déploiement repose sur la mobilisation des collectivités territoriales et le développement d’installations photovoltaïques sur leurs bâtiments. Afin de valoriser ce potentiel solaire, les collectivités territoriales, qui ne sont pas toujours suffisamment dotées en ressources, ont besoin d’être accompagnées pour le montage de projets. L’AMI lancé par l’ADEME et CNR a pour but d’accompagner le développement d’installations photovoltaïques sur le patrimoine bâti et les parcs de stationnement des collectivités territoriales de la région Auvergne-Rhône-Alpes : communes, groupements de communes ou syndicats d’énergie dont la population totale est inférieure ou égale à 100 000 habitants.

Une enveloppe globale de 1 million d’euros

Pour ce faire, l’ADEME et CNR contribueront au financement de postes de chargés de mission « Valorisation de la ressource solaire sur les bâtiments et parcs de stationnement » embauchés par les structures lauréates pour contribuer à la réalisation d’installations photovoltaïques d’une puissance maximale de 500 kWc. Les postes de chargés de mission seront financés par CNR ou par l’ADEME (selon la localisation géographique des structures lauréates) pendant une période de 3 ans maximum, dans l’optique d’une pérennisation du poste. Cette opération bénéficie d’une enveloppe globale de 1 million d’euros, avec une contribution à 50 % par l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes et à 50 % par CNR. Les collectivités intéressées ont jusqu’au 21 aout 2023 pour déposer leur candidature.

agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/aides-financieres/20230301/valorisation-exploitation-ressource-photovoltaique