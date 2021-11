Ciel et Terre International (CTI), expert du solaire flottant, lÃ¨ve des fonds sur LITA.co

Ciel et Terre International (CTI) vient de lever 2 millions d’€ auprès de LITA.co, première plateforme d’investissement européenne dédiée à une finance responsable, inclusive et transparente. Le projet de CTI : des panneaux photovoltaïques flottants pour une production énergétique décarbonée qui protège les écosystèmes !

Alors que 80% du mix énergétique mondial est toujours issu des énergies fossiles, l’impératif de sortir de cette production massivement responsable du réchauffement climatique a encore été rappelé lors de la COP26.

Une levée de 2 millions d’€

En réponse aux défis de transition que pose notre consommation énergétique, le fondateur de CTI Bernard Prouvost imagine dès 2006 des fermes entières de panneaux solaires flottants qui contribuent à la production d’une énergie renouvelable à grande échelle, tout en évitant la destruction d’écosystèmes et la surexploitation de terres. Avec ses deux branches Hydrelio (équipementier) et Laketricity (développeur de projets) CTI a déjà installé plus de 230 fermes solaires flottantes dans le monde (Japon, États-Unis, France…) pour un chiffre d’affaires consolidé qui dépasse les 40 millions d’€ en 2020. Bénéficiant d’une reconnaissance mondial, CTI souhaite aujourd’hui lever 2 millions d’€ auprès des citoyens via LITA.co !

Répondre aux multiples défis environnementaux par le biais du solaire flottant

Au moyen de sa structure de panneaux photovoltaïques flottante, recyclable, modulaire et résistante, CTI ancre sa position de précurseur et champion de l’énergie solaire flottante. Respectueuse des écosystèmes naturels, cette solution évite l’artificialisation des sols et prévient la pression sur les territoires disponibles. Par ce biais, elle contribue notamment à réduire la déforestation parfois nécessaire à la mise en place de panneaux solaires standards. En s’intégrant dans des réservoirs naturels d’eau douce, elle ne détériore pas sa qualité mais au contraire empêche son évaporation en la protégeant de la chaleur par l’ombre de ses panneaux. La centrale Queen Elizabeth II au Royaume Uni en est un bel exemple puisqu’elle alimente Londres en eau potable. La technique novatrice de CTI, qui réalise des études d’impact en amont de tout projet, assure aussi le respect de chaque écosystème et participe à la préservation de la biodiversité aquatique avec laquelle elle partage ses fermes.

Investir dans les énergies renouvelables et participer à la construction d’un monde durable

Ciel et Terre International ancre un projet d’envergure dont la portée est internationale. Avec ses plateformes modulaires résistantes aux typhons et épargnés des séismes, l’entreprise propose une solution fiable, économique et compétitive en comparaison des systèmes de panneaux solaires traditionnels. En levant 2M€ sur LITA.co, CTI invite les particuliers à porter avec elle des ambitions environnementales à grande échelle et à s’inscrire dans un projet commun de transition énergétique.

Une opportunité d’investissement dans le marché à fort potentiel du solaire flottant

L’inventeur et acteur majeur du solaire flottant a déjà fait ses preuves en se positionnant sur le marché mondial. Aujourd’hui, investir dans CTI c’est saisir le large potentiel de marché présentant un besoin croissant de génération d’énergie durable et permettre ainsi à ce fleuron industriel français de déployer sa solution à grande échelle. La plateforme LITA.co permet au grand public d’investir en actions ou obligations, à partir de 100€ et sans intermédiaire, dans des entreprises qui apportent des solutions innovantes aux grands enjeux sociaux ou environnementaux de notre époque. L’enjeu : déployer sa solution à plus grande échelle et créer 10 emplois. Les souscriptions sont ouvertes et clôtureront au 31 décembre 2021.