Chili : pour la premiÃ¨re fois au monde, un opÃ©rateur accorde une licence pour la fourniture de services auxiliaires au rÃ©seau

First Solar vient de confirmer que sa centrale photovoltaïque (PV) de Luz del Norte de 141 mégawatts (MW) est la première installation solaire de service public connue au monde, autorisée à fournir des services de réseau auxiliaires commercialement. L’opérateur de système indépendant (ISO) du Chili, Coordinador Eléctrico Nacional, a récemment ajouté Luz del Norte à son portefeuille de générateurs d’énergie à grande échelle qui sont approuvés pour fournir une gamme de services de réseau, y compris le contrôle automatique de la production (AGC). Un pas de plus sur le chemin de la légitimité indiscutable du solaire dans le mix énergétique mondial…

L’installation, située à Copiapó, au Chili, est maintenant utilisée par l’ISO pour gérer la fréquence du système électrique du pays, contribuant ainsi à assurer la fiabilité et la stabilité du réseau, en plus de produire une énergie propre et renouvelable. Cela fait suite à un audit approfondi, mené conjointement par le coordinateur Eléctrico Nacional, Laborelec Latam et First Solar, pour évaluer les capacités de l’usine. Jusqu’à présent, les gestionnaires de réseau du monde entier devaient s’appuyer exclusivement sur des centrales thermoélectriques ou hydroélectriques pour répondre aux changements de charge en équilibrant la production.

Des centrales PV plus efficientes que les technologies de turbines à gaz rapides dans la régulation de charges

«Nous sommes très heureux de cette réalisation car cela élargit le spectre des technologies capables de fournir les services nécessaires pour maintenir un fonctionnement sûr et fiable du système électrique», a déclaré Carlos Barria, responsable de l’analyse des prévisions et de la réglementation « Environnement et changements climatiques » au ministère de l’Énergie du Chili. «Ces capacités démontrées sont conformes à nos plans d’intégration de niveaux plus élevés d’énergie renouvelable dans notre réseau, ce qui nous permettra d’atteindre notre objectif d’éliminer progressivement les centrales électriques au charbon d’ici 2040 et d’être neutres en carbone d’ici 2050.»

Les capacités du réseau solaire à l’échelle des services publics ont déjà été prouvées dans le cadre d’un projet de démonstration de 2016 par le California Independent Systems Operator (CAISO), le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du Département américain de l’énergie et First Solar. L’étude a examiné la capacité d’une centrale électrique conçue par First Solar à fournir un contrôle automatique de la production (AGC,) une commande de fréquence primaire, une commande de vitesse de rampe et une régulation de tension. Il a constaté que la centrale photovoltaïque fonctionnait mieux que les technologies de turbines à gaz rapides, qui sont généralement utilisées par les exploitants de réseau pour répondre aux changements de charge.

La pertinence d’investir dans l’énergie solaire à grande échelle

De manière significative, la capacité du PV à grande échelle à fournir des services auxiliaires était l’une des solutions sélectionnées par le programme Mission Innovation, pour son potentiel à produire près de 30 millions de tonnes métriques d’émissions évitées par an. Le programme, qui est une initiative mondiale de 24 pays, dont les États-Unis, et la Commission européenne, vise à accélérer l’innovation en matière d’énergie propre.

«L’approche visionnaire du Chili dans la conception de son futur réseau nous a permis de prendre un concept éprouvé et de mettre en œuvre une solution commercialement et techniquement viable», a déclaré Troy Lauterbach, vice-président senior, First Solar Energy Services. «Alors que les entreprises de services publics et les ISO du monde entier doivent relever le défi de la décarbonisation de leurs réseaux, Luz del Norte en est venu à représenter le potentiel réalisable du solaire à grande échelle. En fournissant une combinaison d’électricité propre et de services de réseau sans carbone, cela démontre la valeur d’investir dans l’énergie solaire à grande échelle. »

Encadré

Quid de la centrale Luz del Norte

Mise en service en 2016, Luz del Norte est l’une des plus grandes centrales photovoltaïques du Chili. Alimenté par la technologie de module à couche mince exclusive de First Solar, développée dans ses centres de recherche et développement en Californie et en Ohio, l’installation produit suffisamment d’électricité pour alimenter 50 000 foyers chiliens moyens avec la plus faible empreinte carbone et sans eau.