Câ€™est Ã  lire / The Green New Deal par Jeremy Rifkin

Un plan urgent pour faire face au changement climatique, transformer l’économie mondiale et créer une civilisation verte de l’énergie post-fossile, voilà ce que propose Jeremy Rifkin dans son nouvel ouvrage !

Une nouvelle vision de l’avenir de l’humanité gagne rapidement du terrain. Face à une urgence planétaire, une jeune génération devient le fer de lance d’une discussion mondiale autour d’un Green New Deal et définit le programme d’un mouvement politique audacieux susceptible de révolutionner la société. Les membres de la génération Y et la génération Z, le plus grand bloc électoral du monde, sont désormais en tête du problème du changement climatique.

Alors que le Green New Deal est devenu un fil conducteur dans la sphère politique, un mouvement parallèle se dessine au sein du monde des affaires qui ébranlera les bases mêmes de l’économie mondiale dans les années à venir. Les secteurs clés de l’économie découplent rapidement des combustibles fossiles au profit d’énergies solaire et éolienne toujours meilleur marché, ainsi que des nouvelles opportunités commerciales et des emplois qui les accompagnent. De nouvelles études sonnent l’alarme: des milliards de dollars d’actifs en combustibles fossiles échoués pourraient créer une bulle de carbone susceptible d’éclater d’ici 2028, entraînant l’effondrement de la civilisation des combustibles fossiles. Le marché parle, et les gouvernements devront s’adapter pour survivre et prospérer.

Dans The Green New Deal, Jeremy Rifkin, auteur à succès dans le New York Times et théoricien économique de renom, présente le récit politique et le plan économique du Green New Deal dont nous avons besoin à ce moment critique de l’histoire. La conjonction d’une bulle d’actifs énergétiques fossiles et d’une vision politique verte ouvre la voie à un passage massif à une ère écologique post-carbone, afin d’empêcher une hausse de la température qui pourrait nous faire basculer dans un dérèglement climatique. Fort de ses vingt-cinq ans d’expérience dans la mise en œuvre de transitions du type New Deal vert tant pour l’Union européenne que pour la République populaire de Chine, Rifkin présente sa vision de la transformation de l’économie mondiale et de la sauvegarde de la vie sur Terre.

The Green New Deal

Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028, and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth

Jeremy Rifkin.

Sortie du livre le 10 septembre 2019.