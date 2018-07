C'est Ã  lire/ Le Triomphe du Soleil, l'Ã©nergie du nouveau siÃ¨cle par Wolfgang Palz

Au tournant du siècle, en l’an 2000, le monde a commencé a tourné le dos aux mauvaises pratiques dominantes du passé qui ont engendré une pollution globale et une misère qui impliquent tout à la fois un climat totalement hors de contrôle, la menace d’une guerre nucléaire et tout ce qui résulte d’une utilisation insoutenable des ressources fossiles et nucléaires. Nous sommes à présent résolument engagés à nouveau nous-mêmes sur le chemin d’une vie en harmonie avec la nature, avec le Soleil. Et ce n’est pas seulement une question de climat, chacun de nous sortira gagnant et tirera bénéfice des bienfaits du Soleil. Grâce à l’innovation et à une forte production de masse, la puissance électrique dérivée du Soleil l’emporte désormais sur l’ensemble des secteurs de la production conventionnelle avec ces propres forces : sociales et économiques. L’énergie solaire est devenue moins chère que n’importe quelle ressource conventionnelle. Résultat : un secteur soutenable en plein boom économique avec à la clé la création de millions de nouveaux emplois. En conséquence, le monde a investi depuis le tournant du siècle plus de 3000 milliards de dollars dans le déploiement de ces technologies innovantes d’énergie solaire tout autour de la planète.

Cet ouvrage présente la vision de l’auteur sur cette révolution solaire à laquelle il contribue. Ce n’est en rien un rêve écologique ou un vœu pieu pour u monde meilleur mais juste un constat sur ce qui arrive, dans les faits et dans les chiffres. Tout commence avec les fondamentaux, une discussion sur le rôle clé du Soleil dans l’épanouissement de la nature et de la vie et des détails sur ce qui est arrivé quand l’impulsion pour un monde plus durable a commencé et que les peuples ont provoqué, par leurs efforts, ce profond changement. Entrecoupé de faits passionnants et d’anecdotes croustillantes sur les renouvelables et les énergies plus conventionnelles basées sur l’expérience de l’auteur et enrichies par des images accrocheuses, cet ouvrage touchera un large lectorat.

Encadré

Un mot sur l’auteur, Wolfgang Palz

Physicien allemand, Wolfgang Palz œuvre depuis plus de cinquante ans en tant que leader iconique du développement de l’énergie solaire en particulier et des énergies renouvelables en général. Officiellement en poste à la Commission Européenne de Bruxelles, il a été le manager du développement du PV pendant plus de 20 ans. De 2000 à 2002, il a été membre de la Commission d’Enquête » du parlement allemand sur les perspectives énergétiques en Allemagne à l’horizon 2050. Plus tard, il est devenu consultant pour la Commission Européenne sur les programmes PV pour lutter contre la pauvreté en Amérique Latine. Docteur Palz a reçu de nombreuses distinctions, incluant l’ISES (International Solar Energy Society), le plus prestigieux prix en matière de politique énergétique solaire dans le monde (2011). Il est aussi porteur de l’Ordre National du Mérite de la République Allemande.

