Câ€™est Ã  lire/ Le Petit Livre de lâ€™Ecologie par HervÃ© Bourhis

Si la naissance du mot « écologie » date de 1866 (remercions son inventeur, le biologiste et philosophe allemand Ernst Haeckel), l’empereur indien Ashoka prônait le végétarisme et faisait déjà graver des édits de protection des animaux cent cinquante-six ans avant Jésus-Christ. Mais soyons lucides : Il a tout de même fallu attendre quelques années (doux euphémisme) pour voir les humains se soucier de la planète. Le Club de Rome est né en 1968, le premier « Jour de la Terre » a été décrété deux ans plus tard aux États-Unis (la même

année que l’invention du glyphosate, aïe !), Greenpeace a vu le jour l’année suivante et le terme « biodiversité », tout comme le GIEC, ne date que de 1988. Quant au premier homme politique écolo, il s’agissait du Premier ministre letton, un moustachu nommé Indulis Emsis, qui n’est entré en fonction qu’en 1993.

Fidèle à sa marque de fabrique, qu’il a déjà mise en pratique dans les précédents tomes de la collection « Le Petit Livre de… », Hervé Bourhis s’intéresse cette fois au thème de l’écologie. Il le décline sur un mode chronologique, sous forme d’une succession de vignettes entremêlant la Grande Histoire et l’anecdote. On apprend beaucoup de choses, on sourit souvent, on s’agace parfois (la faute à Donal Trump, mais pas seulement) et on ressort renforcé dans ses convictions ou ébranlé dans ses certitudes, selon son degré de motivation écologiste. Prépubliées dans Mâtin, le compte Instagram dédié à l’écologie (plus de 30 000 followers), les vignettes d’Hervé Bourhis traitent avec humour et légèreté

– ce qui n’est pas incompatible avec le sérieux et la pédagogie – d’un thème de société enfin reconnu à la mesure de son importance.

Un mot sur l’auteur

Hervé Bourhis est né en 1974. Auteur complet, il est aussi scénariste de Stéréo Club et de Comix Remix (dessinés par Rudy Spiessert), Piscine Molitor et Prévert, inventeur (avec Christian Cailleaux). Passionné par l’histoire des musiques populaires, il a signé Le Petit Livre Rock et Le Petit Livre Beatles, suivis du Petit Livre de la V e République et, avec Terreur graphique, Le Petit Livre de la bande dessinée, avant de s’atteler, avec Brüno, au Petit Livre Black Music. En 2010, il a obtenu le Prix Jacques-Lob pour l’ensemble de son œuvre et, en 2014, le Prix Landerneau pour Le Teckel (Casterman /Arte éditions). Il est le scénariste de l’album Le Labo, dessiné par Lucas Varela et publié chez Dargaud en janvier 2021. Hervé Bourhis est aussi illustrateur pour la presse (Libération, Télérama, La Revue dessinée, Spirou…) et scénariste pour l’audiovisuel.

Le Petit Livre de l’Ecologie

Auteur : Hervé Bourhis

Editions Dargaud

152 pages – Quadrichromie

Cartonné

Prix : 19,99 € – 31,90 CHF