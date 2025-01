CES de Las Vegas : ELHYTE lance lâ€™E-CUBE une batterie interchangeable universelle pour mini-pelles Ã  la seconde vie solaire stationnaire

Au CES de Las Vegas, la start-up ELHYTE spécialisée en électrification de matériels de chantier dévoilera en avant-première l’E-CUBE, une batterie interchangeable et universelle brevetée par l’entreprise, compatible avec toutes les mini-pelles compactes 2,5 tonnes du marché. Son président fondateur Vincent Robin a présenté l’E-CUBE à l’Evènement avant-première au CES Unveiled Las Vegas. L’occasion d’annoncer le lancement officiel de la marque ELHYTE et la sortie en 2025 de l’ELH25.1, la première mini-pelle compacte de la marque.

Avec un cycle de vie de 12 000 h d’utilisation, équivalent à trois durées de vie moyenne de mini-pelle, la batterie interchangeable E-CUBE pourra être réemployée plusieurs fois. Elle pourra connaitre de nouveaux cycles de vie dans d’autres mini-pelles, et pourra encore servir après ces 12 000 h, par exemple comme unité de stockage stationnaire pour des applications telles que la production solaire ou la recharge de matériels. Première mini-pelle compacte de la marque, l’ELH25.1 résulte de l’électrification d’une machine neuve, rendue possible grâce à un partenariat avec un constructeur de renom. L’ELH25.1 sera ainsi la première machine neuve du marché à être équipée d’une batterie interchangeable E-CUBE. ELHYTE fait partie de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes au CES de Las Vegas Créée en mars 2022 à Viriat (01) par Vincent Robin, son président fondateur et Olivier Gonzalvez, l’associé et Pdg de l’entreprise SGC Travaux Spéciaux à Sainte-Foy-l’Argentière (69), ELHYTE fait partie des 40 entreprises de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes emmenée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un modèle d’économie circulaire française bas carbone

La mini-pelle compacte 2,5 t est actuellement le modèle le plus vendu sur le marché. Avec la conversion à l’énergie électrique, l’empreinte carbone est réduite de plus de 70 %, et les coûts d’utilisation pour le client sont diminués. Ainsi, sur la durée de vie totale d’une machine, la solution de retrofit est celle qui présente l’empreinte carbone la plus faible. Le concept développé par ELHYTE d’une batterie interchangeable E-CUBE, compatible aussi bien avec des machines d’occasions que sur son modèle neuf (ELH25.1), répond à la demande croissante du marché pour du matériel zéro émission, adapté aux zones à faibles émissions (ZFE), tout en alliant rentabilité et durabilité. Vincent ROBIN président fondateur ELHYTE « Notre modèle économique est entièrement disruptif ! Avec l’E-CUBE, nous créons une nouvelle filière de réemploi de batterie. C’est un modèle d’économie circulaire française bas carbone, qui allie durabilité, performance et rentabilité » souligne Vincent Robin président fondateur d’ELHYTE.

La seconde vie stationnaire et solaire des batteries LFP

ELHYTE a opté pour une stratégie réfléchie en utilisant une chimie de batterie LFP lithium-fer-phosphate pour sa batterie E-CUBE. Moins polluante que d’autres technologies, cette chimie offre également l’avantage d’une durée de vie nettement supérieure. À l’issue de 12 000 heures d’utilisation, une batterie LFP conserve environ 80 % de sa capacité initiale, ce qui permet de réutiliser E-CUBE comme unité de stockage stationnaire, notamment pour des applications telle que la production solaire par exemple. La chimie LFP est également un atout en matière de sécurité, car elle est plus stable et ne provoque pas d’emballement thermique, contrairement à d’autres chimies de batterie. L’E-CUBE se positionne ainsi comme une solution plus fiable et sécurisée. ELHYTE installera son futur centre de production dans l’Ain, d’ici fin 2025.