Centrale PV record en bifacial en Europe : JinkoSolar fournira 204 MW de modules Swan Ã  Juwi Hellas

JinkoSolar a signé un accord de fourniture de modules pour le projet Kozani dans le nord de la Grèce, qui a été développé par juwi Hellas Renewable Energy Sources SA. La construction du parc solaire débutera en novembre 2021 et utilisera 204 MW de modules bifaciaux Swan de Jinko Solar avec feuille de fond transparente de DuPont. Un record en Europe !

Frank Niendorf, directeur général de JinkoSolar Europe, a déclaré: «Nous sommes ravis que juwi Hellas, l’une des sociétés EPC les plus professionnelles et expérimentées au monde, ait une fois de plus fait confiance à la qualité supérieure et aux performances fiables de nos modules solaires pour ce nouveau projet impressionnant en Grèce. Le projet Kozani deviendra la référence européenne en matière d’énergie renouvelable en termes d’énergie solaire à prix compétitif et sans subvention. C’est également l’un des plus grands projets à grande échelle jamais construits en Europe qui utilise des modules bifaciaux.

Takis Sarris, directeur général de juwi Hellas, a déclaré: «juwi lance une nouvelle ère pour le photovoltaïque en Grèce – des projets à grande échelle qui apportent une énergie propre au consommateur grec à des prix très bas et ne nécessitent aucune subvention. Nous sommes très fiers d’avoir réussi à développer pleinement un projet aussi important pour le pays».