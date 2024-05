Centrale PV au sol dans l’Ain : elmy place la biodiversité au-dessus de tout

Energéticien 100% énergies renouvelables, elmy travaille sur le projet de développement et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol dans la commune de Lagnieu (Ain). Autour d’un mantra : la protection de la biodiversité !

Sécurisé fin 2022, pour une mise en service prévue début 2026 au plus tard, le projet entre dans la phase décisive de pré diagnostic écologique, réalisé par le bureau d’étude spécialisé Ecosphère afin de prendre en compte les impacts écologiques potentiels dès l’amont du projet. Une mesure qui va au-delà des obligations légales en vigueur en matière de développement d’installation de production renouvelable.

« Une méthodologie rigoureuse pour préserver la biodiversité »

D’une surface de 1.1 hectare, le site, auparavant une carrière, accueillera une centrale photovoltaïque au sol devant produire environ 1180 MWh /an. Durant la vie de la centrale, elmy s’occupera de la sécurisation et la maintenance de la centrale, ainsi que de l’entretien de la parcelle. Reste encore à définir les seuils de puissance qui définiront si l’énergéticien pourra également être l’agrégateur de la centrale, auquel cas la production d’électricité de la centrale sera intégrée dans sa gestion d’énergie, et in fine dans l’énergie proposée en fourniture. “Ce projet de développement d’actif en photovoltaïque est totalement en cohérence avec l’approche d’elmy, qui repose sur l’identification de projets de développement de moyen de production à moindre impact environnemental. C’est même l’axe central de notre stratégie. Nous ciblons en priorité des sites dits dégradés et des sites anthropisés pour les projets photovoltaïques au sol. Ce ciblage est par ailleurs assorti de la mise en place d’une méthodologie rigoureuse pour préserver la biodiversité des impacts potentiels d’un projet photovoltaïque au sol ” explique Thomas Rochoux, Directeur Solaire d’elmy.

Concilier développement des énergies renouvelables et biodiversité

Cette méthodologie a été formalisée dans le cadre d’un manifeste des énergies renouvelables, qui tient compte des enjeux environnementaux, des constats scientifiques et de la raison d’être d’elmy. Ces engagements se traduisent par l’absence de déboisement ou défrichement dans le développement des projets portés par l’énergéticien, afin de ne pas compromettre la restauration et l’expansion nécessaires des forêts, puits de carbone essentiels pour atteindre la neutralité carbone en France d’ici 2050. elmy s’engage à réaliser de manière systématique un pré diagnostic avant tout lancement de projet, pour considérer les espaces protégés, notamment les zones humides, ainsi que les espèces protégées lors du développement de ces actifs. Ces engagements ont été construits par les équipes œuvrant pour le développement d’actifs de production d’énergies renouvelables chez elmy. C’est par l’ensemble de cette démarche qu’elmy veut construire un chemin d’accélération du déploiement des énergies renouvelables, en adéquation avec une transition écologique juste, bénéfique à tous.