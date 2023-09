CÃ©dric Cogniez rejoint TSE en charge des partenariats agricoles

Cédric Cogniez, précédemment directeur général du groupe AdVitam, groupe coopératif agricole leader sur le territoire des Hauts-de-France avec 1,5 Milliard de chiffre d’affaires et 450 sites pour 2800 collaborateurs rejoint TSE, entreprise leader en France du photovoltaïsme et de l’agrivoltaïsme, en tant que Directeur des partenariats agricoles. « L’agrivoltaïsme apporte des réponses concrètes aux problématiques essentielles que sont les souverainetés alimentaire et énergétique et se trouve à la croisée des grands enjeux de l’agriculture et du monde agricole. J’ai clairement orienté ma recherche dans ce secteur par conviction et intérêt, j’ai longuement étudié les principaux opérateurs sur ce marché et après avoir échangé avec la direction de TSE, j’ai répondu extrêmement favorablement à leur proposition. L’entreprise présente une avance certaine au niveau technologique et financier, un modèle de croissance, une base territoriale et un discours cohérent, vertueux, pour atteindre des objectifs très ambitieux. Et ils se donnent les moyens d’y parvenir ! J’ai apprécié la volonté de TSE de se développer en dialoguant, en écoutant le monde qui est le mien, le monde agricole » commente-t-il. Pour Bertrand Drouot L’Hermine, directeur général délégué de TSE, « nous avons voulu recruter Cédric Cogniez pour s’occuper des affaires agricoles afin de construire des projets gagnants-gagnants avec l’ensemble des acteurs agricoles territoriaux. Il va continuer de faire ce qu’il sait et aime faire, aider le monde agricole à trouver des solutions aux nouveaux défis auxquels il est confronté, en étant une courroie de transmission, entre le monde agricole et TSE qui est probablement le producteur d’énergie renouvelable le plus tourné vers le monde agricole et ses problématiques. Il va nous apporter son enthousiasme, sa connaissance du secteur agricole et ses capacités à fédérer pour coconstruire des projets ambitieux. Nous sommes très heureux de l’arrivée tant de l’homme que du professionnel qui démontre à la fois notre ambition en termes de développement, notre volonté d’attirer les meilleures compétences, notre crédibilité dans le monde agricole et notre attractivité ».