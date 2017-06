Carole Delga lance une concertation pour faire de l'Occitanie la 1Ã¨re RÃ©gion d'Europe Ã  Ã©nergie positive

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a ouvert lundi 26 juin à l’Hôtel de Région de Toulouse, le séminaire Région à énergie positive, aux côtés notamment d’Agnès Langevine, vice-présidente de la Région en charge de la transition écologique et énergétique. « Je souhaite engager une trajectoire sur le long terme pour faire d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la première Région d’Europe à énergie positive d’ici 2050 », avait indiqué Carole Delga, début février lors du lancement de la démarche ‘Région à énergie positive’. Durant plusieurs mois, la Région a ainsi mobilisé 120 experts pour l’accompagner dans l’élaboration de cette trajectoire.

« l’heure où le président des États-Unis balaie d’un revers de main les engagements pris lors des Accords de Paris sur le climat, la mobilisation de tous est plus que jamais nécessaire. Nous devons engager des mesures fortes liant sobriété et efficacité énergétiques, sur tous les territoires. Il s’agit bien-sûr d’enjeux climatiques et environnementaux, mais aussi sociaux pour faire baisser la facture d’énergie des ménages, et également économique car le secteur représente un gisement d’emploi important, a indiqué Carole Delga.

Le travail remis par les experts, que je remercie pour leur implication, nous démontre que notre ambition pour devenir une Région à énergie positive d’ici 2050 est ambitieuse mais atteignable. Il va nous falloir diviser par deux la consommation d’énergie par habitant et multiplier par trois la production d’énergie renouvelable. Nous allons devoir engager un programme massif et collectif de rénovation énergétique des bâtiments existants. Par ailleurs, nous disposons de gisements remarquables et leur déploiement nous permettra d’atteindre nos objectifs.

En se basant sur ce scénario, la Région engagera une large concertation citoyenne de septembre à décembre. L’objectif est d’interpeller les territoires, entreprises, associations et citoyens, afin d’enrichir et de partager cette trajectoire. Notre Agence régionale de l’énergie et du climat, créée d’ici la fin de l’année, sera notre bras armée pour déployer cette politique offensive. C’est grâce à la mobilisation de tous que notre Région répondra aux défis de la transition énergique et s’imposera comme la plus ambitieuse au niveau européen », a conclu Carole Delga.

