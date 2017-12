Carole Delga Â« Je veux que la transition Ã©nergÃ©tique soit l'un des moteurs de la croissance Ã©conomique rÃ©gionale Â»

Lors de sa visite au salon Energaia 2017, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a réitéré sa volonté de faire de la Région Occitanie une Région à énergie positive. « L’Accord de Paris, que tente d’affaiblir le présidente américain, a bien favorisé l’émergence en France d’une prise de conscience de l’urgence climatique et de la nécessité d’une action collective pour endiguer ce phénomène planétaire, en engageant résolument notre société sur la voie de la transition énergétique. Devenir Région à Energie positive ne doit pas être un slogan, c’est une réalité qui doit s’incarner, au quotidien, et s’enrichir des multiples initiatives mises en œuvre par chacun. Cette ambition relève de notre responsabilité à agir pour lutter contre le changement climatique », a déclaré Carole Delga.

L’ambition régionale de faire d’Occitanie la 1ère Région à Energie Positive d’Europe, engage le territoire, d’ici 2050, à diviser par deux la consommation d’énergie par habitant (soit une baisse de 40% de la consommation énergétique régionale) et à multiplier par trois la production d’énergie renouvelable. Plusieurs grands défis ont été identifiés pour réaliser cette trajectoire : massifier la rénovation énergétique des logements, structurer et développer des filières d’énergies renouvelables en lien avec les dynamiques de territoires, mobiliser notre capacité à innover au service de la transition énergétique, etc.

« Nos objectifs ambitieux en matière de transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives en termes de création d’emplois durables, de qualité de vie et de bien-être social, par la diminution de la précarité énergétique, l’engagement citoyen, la limitation du prélèvement des ressources et la diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques », a souligné Carole Delga.

Lors de cette visite, la Présidente de la Région a signé, en présence de Bertrand Piccard, une Convention de partenariat avec l’Alliance mondiale pour des solutions efficientes. Cette Alliance a pour objectif de fédérer les initiatives porteuses de solutions pour rendre la transition énergétique effective. Elle met en relation les acteurs avec des investisseurs (banques, fonds d’investissement, etc.) et des institutions autour du soutien aux filières émergentes, du développement du biogaz, de l’hydrogène et la mobilité et des bâtiments économes et performants. Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la 1ere Région à signer cette convention.

Elle a également assisté à une signature importante avec Midi-Pyrénées Energies Investissements (MPEI) et Quadran Energies Marines pour le projet EOlMed, lauréat de l’appel d’offre de l’Ademe en juillet 2016 pour la réalisation d’une ferme pilote de 4 éoliennes flottantes au large de Gruissan, représentant une puissance de 24 MW (production d’électricité équivalente à la consommation de la ville de Narbonne). Par cet accord, MPEI devient le 2ième actionnaire d’EOLMED, aux côtés de QUADRAN.

Les 2e Assises régionales de l’énergie, organisées par la Région et ouvertes cet après-midi par Agnès Langevine, vice-présidente de la Région en charge de la transition énergétique et écologique, constituent un des temps fort de la concertation pour une Région à Energie Positive. « Nous avons voulu une concertation innovante, avec la possibilité de déposer des contributions sur le site internet de la Région, de labelliser des évènements sur le territoire régional, et d’organiser des ateliers territoriaux au printemps afin d’être au plus proche des acteurs des territoires », a précisé Agnès Langevine.

Elle a annoncé les lauréats de deux appels à projets lancés par la Région, afin de soutenir des projets exemplaires et innovants :

- pour des énergies renouvelables coopératives et citoyennes, dans une perspective de développement local : les 8 lauréats pourront bénéficier d’une aide aux études de faisabilité (jusqu’à 35 000€), d’une avance remboursable (jusqu’à 50 000€), d’une aide à l’investissement (1€ Région pour 1€ citoyen, jusqu’à 100 000€),

- pour l’auto-consommation d’électricité photovoltaïque : 32 candidatures ont été retenues, bénéficiant d’une aide globale de la Région de 866 000€. Pour 4€ investis, la Région apporte 1€ de subvention.

Lors de l’Assemblée plénière du 21 décembre 2017, 10 chantiers seront proposés au vote, afin d’accélérer la transition énergétique en Occitanie. Ils porteront sur le bâtiment, la mobilité du futur, le développement du solaire photovoltaïque et de l’éolien flottant, le développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles, l’innovation, la formation, le financement de la transition énergétique, l’accompagnement des territoires pour une transition citoyenne, et l’implication de la Région Occitanie dans le cadre des négociations internationales sur le climat.

L’Agence régionale de l’Energie et du Climat, qui sera créé début 2018, pourra accompagner les territoires pour la mise en œuvre de leur Plan Climat, la rénovation énergétique des bâtiments publics, ou encore la rénovation énergétique des logements privés avec la mise en place à terme d’une offre de financement. Elle constituera également un outil d’investissement, dans les projets d’énergies renouvelables, mais aussi dans les projets citoyens et les projets démonstrateurs sur des filières émergentes.

Chiffres clés :

- En 2017, la Région mobilise 27,3 M€ pour l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables en Occitanie

- 2e région française en production d’énergies renouvelables : 14 984 GWh d’électricité d’origine renouvelable produite, soit 40 % de la consommation régionale d’électricité, soit la consommation électrique de 4,5 millions de foyers (hors chauffage électrique)

- 2e région en production photovoltaïque et en production hydro-électrique

- 3e région en production éolienne

- 5e région en production électrique issue de la biomasse

- 1ere région française en potentiel de développement de l’éolien flottant en mer

- 1ere région française en nombre de « territoires à énergie positive pour la croissance verte »

- 21 347 éco-chèques ont été émis par la Région, pour accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique. Le chiffre d’affaires généré est de 320M€

- L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables génèrent 15 000 emplois dans la Région

- 1 plateforme technologique et d’innovation dédiée à l’énergie solaire concentrée : Themis Solaire Innovation, située à Targassonne dans les Pyrénées-Orientales

- 1 pôle de compétitivité pour le développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l’industrie : derbi (140 adhérents)

- 1 cluster d’entreprises sur l’éco-construction et les énergies renouvelables : cluster CEMATER (40 adhérents)

- 1 centre de ressources pour la construction et l’aménagement durables : Centre de ressources pour le Bâtiment en Occitanie

- Des formations en pointe dans des établissements d’enseignement supérieur : Écoles des Mines d’Albi-Carmaux et d’Alès, Universités de Montpellier et de Toulouse, INSA de Toulouse, Sup’EnR à Perpignan, etc.

- De nombreuses formations de professionnalisation dans les métiers de la transition énergétique s’appuyant, pour certaines, sur des plateformes pédagogiques reconnues PRAXIBAT (7 plates-formes sur l’étanchéité à l’air) ou Qualit’EnR (6 plates-formes sur le solaire thermique, 6 sur le bois-énergie et 4 sur le photovoltaïque)

- 24 Espaces-Info Énergie fournissant un service gratuit d’information sur l’énergie aux particuliers

- 13 Missions Bois-Énergie pour accompagner les collectivités et les entreprises