Â« Cap Occitanie Â» crÃ©Ã©e par Cap Vert Energie et lâ€™AREC Occitanie pour codÃ©velopper des projets dâ€™EnR locales : objectif : 250 MWc

Thierry Cotelle et Stéphane Péré, Président et Directeur Général de l’AgenceRégionale de l’Energie et du Climat (AREC) Occitanie et Pierre de Froidefond, Associé fondateur de Cap Vert Energie, producteur indépendant d’énergies renouvelables, officialisent ce jour une structure commune : Cap Occitanie. Un tel partenariat est inédit en France du fait de son ampleur. Cap Occitanie vise le développement de près de 35 projets d’EnR dans la région pour une puissance cible globale de 250 MWc. Son objectif est d’accélérer le développement de la production d’énergie renouvelable en Occitanie et de contribuer ainsi à la trajectoire Région à énergie positive. Explications !

L’événement s’est déroulé le 11 décembre dernier au forum des énergies renouvelables Energaïa. Thierry Cotelle et Stéphane Péré, Président et Directeur Général de l’AREC Occitanie et Pierre de Froidefond, Associé fondateur de Cap Vert Energie, ont annoncé la création d’une structure commune Cap Occitanie., L’AREC, dont le rôle est notamment d’accompagner les collectivités et les acteurs publics de la région sur tous les volets de la transition énergétique en leur proposant un diagnostic de leur territoire et de leurs ressources ainsi qu’une offre de portage personnalisée, met en œuvre une première association, avec Cap Vert Energie, pour ainsi identifier les potentiels et codévelopper des projets principalement photovoltaïques et, dans une moindre mesure, hydroélectriques en Occitanie.

Un partenariat inédit en France

La démarche de Cap Occitanie est innovante car le groupement a identifié dès sa constitution une première zone d’étude cible avec un objectif de puissance installée de 250 MWc. Cela correspond à une dizaine de projets par an essentiellement dans le secteur photovoltaïque et dans une moindre mesure en hydroélectricité. Cette démarche doit contribuer à l’atteinte des objectifs Région à énergie positive d’Occitanie, notamment la couverture à 100% de sa consommation par la production d’énergies renouvelables d’ici 30 ans.

Le groupement s’appuie sur l’expertise de Cap Vert Energie, acteur clé en Occitanie de la production d’EnR décentralisées avec 75 centrales et de l’AREC, qui intervient notamment en co-développement de projets énergétiques. « Avec ce premier partenariat, nous avons pour ambition de participer et d’accompagner directement le développement des énergies renouvelables sur toute l’Occitanie en codéveloppant des projets en associant le territoire, les partenaires techniques et l’AREC », précise Stéphane Péré de l’AREC Occitanie. Pour Cap Vert Energie « ce partenariat avec l’AREC Occitanie s’inscrit parfaitement dans notre vision : nous développons, finançons, construisons et exploitons dans la durée des centrales d’EnR pour répondre aux besoins énergétiques et environnementaux des territoires et des entreprises dans un modèle de vente directe » explique Pierre de Froidefond. Pour cela, l’entreprise associe systématiquement les acteurs du territoire à chaque étape du développement d’un projet, en les impliquant dans leur gouvernance. Cap Vert Energie a ainsi développé une offre dédiée pour les collectivités et les acteurs publics et a noué à ce jour une quinzaine de partenariats avec des collectivités en France.

Un partenariat pour répondre aux besoins énergétiques et environnementaux de la région

Les critères de recherche et de présélection se sont basés sur du foncier sans valeur ou sans activité. Sont ainsi ciblés des friches, des zones délaissées, des espaces déjà urbanisés ainsi que des sites en fin d’exploitation qui peuvent être aujourd’hui réhabilités en zone de production énergétique comme les CET ou anciennes gravières par exemple. Les prochaines étapes vont être de présenter les premiers résultats et potentiels aux collectivités concernées afin d’affiner les sélections et pouvoir engager le développement concret des différents projets.

Cap Occitanie ciblera par ailleurs des projets solaires en autoconsommation. Cap Vert Energie, qui propose une offre de vente directe d’énergie appelée RespeeR, développe différents projets de ce type en France, dont notamment un projet en autoconsommation de 450 kWc dans les Pyrénées Orientales. Le groupement aura également vocation à répondre à des Appels à Manifestation d’Intérêt de collectivités de la région pour développer des projets photovoltaïques et hydroélectriques. L’AREC Occitanie et Cap Vert Energie souhaitent s’engager aux côtés des collectivités et prendre en compte leurs besoins énergétiques et environnementaux pour développer des projets cohérents avec un fort ancrage local. Expert de la Région Occitanie en matière de politiques et de projets territoriaux de Transition énergétique, l’AREC intervient comme tiers de confiance et œuvre au service de l’intérêt général. Aussi cette association ne présente pas d’exclusivité sur la thématique visée, l’AREC travaille avec l’ensemble des acteurs de l’énergie, qu’ils soient professionnels, publics citoyens ou coopératifs.