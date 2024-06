Canton de NeuchÃ¢tel : plus de 33 300 tuiles solaires innovantes et esthÃ©tiques, dans le respect du patrimoine

Trois grands projets de rénovation de bâtiments protégés entrent en phase terminale à Neuchâtel. Ces bâtiments seront équipés de 33 300 tuiles solaires innovantes, fruit d’une collaboration fructueuse entre le CSEM, centre d’innovation technologique, et Freesuns. Cette étape marque un progrès significatif pour la Ville et le Canton de Neuchâtel dans la course à la transition énergétique 2050.

Trois grands projets de rénovation de bâtiments protégés entrent en phase terminale dans le canton de Neuchâtel. Ils comprennent le Collège des Parcs, appartenant à la ville de Neuchâtel ainsi que le bâtiment scolaire de la rue des Beaux-Arts et le bâtiment universitaire de la rue A.-L. Breguet appartenant au Canton.

Une transition énergétique respectueuse du patrimoine architectural neuchâtelois

Au Collège des Parcs, les défis architecturaux ont été relevés grâce à l’installation de plusieurs milliers de tuiles solaires Freesuns, capables d’épouser les courbes irrégulières du toit historique sans le dégrader. Cette solution devrait permettre au collège de générer une production annuelle de près de 150 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation d’environ 50 ménages suisses (1). Quant aux bâtiments cantonaux Breguet et Beaux-Arts, ils bénéficieront d’une puissance installée de 130 kWp et 95 kWp respectivement. Ces rénovations devraient s’achever entre septembre et novembre 2024. Elles marqueront une nouvelle étape dans la transition énergétique de Neuchâtel. « Ces projets montrent que par la capacité à innover, nous pouvons combiner tuile, photovoltaïque, transition énergétique et conservation du patrimoine architectural » confie Matthieu Despeisse, Group Leader Solar Modules au CSEM.

Des toitures solaires pour diminuer l’impact énergétique des bâtiments

La Suisse s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, avec des étapes intermédiaires cruciales telles que la réduction de 50 % des émissions de CO 2 d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les bâtiments représentent plus de 40 % de la consommation d’énergie et un tiers des émissions de CO 2 . Les rénovations énergétiques des bâtiments publics, comme celles entreprises à Neuchâtel, jouent donc un rôle clé dans cette stratégie nationale. Deborah Learoyd, General Manager chez Freesuns, ajoute : « Nous espérons que ces projets de rénovation pionniers seront un modèle inspirant pour d’autres cantons et municipalités. Ils illustrent parfaitement l’équilibre entre respect du patrimoine et développement durable, rendus possibles par nos tuiles. »

La collaboration le CSEM et Freesuns continue

Fortes de leur esthétisme et de leur robuste technologie, les tuiles solaires de Freesuns sont devenues une référence en matière d’intégration architecturale et de production d’énergie renouvelable en Suisse. De nouveaux modèles de tuile solaire, encore plus performants et conçus en partenariat avec le CSEM, sont en cours de développement, et commenceront à être commercialisés dès fin 2024. Ces avancées sont rendues possibles, entre autres, grâce à une levée de fonds récente de 1 million de francs obtenue par Freesuns, ainsi qu’un soutien du Fonds de technologie. Ces projets portés par le CSEM et Freesuns ouvrent des perspectives économiques prometteuses pour la valorisation énergétique des bâtiments classés dans les communes et les cantons. Ensemble, ils soulignent l’importance de l’innovation technologique pour surmonter les défis techniques et économiques.