CANAL + sâ€™allie Ã  un acteur du solaire Bboxx pour Ã©largir l’accÃ¨s aux contenus tÃ©lÃ©visuels en Afrique : une PremiÃ¨reâ€¦

Bboxx, spécialiste du déploiement de l’énergie solaire en Afrique, a noué un partenariat majeur avec CANAL +, leader international de la télévision payante, pour offrir aux clients un meilleur accès aux contenus télévisuels, aux actualités et aux divertissements. La nouvelle offre groupée permet aux clients d’acheter un système solaire domestique Bboxx avec une télévision et d’accéder à plus de 100 chaînes et radios, telles que A +, France 24 ou Trace Africa, ajoutées à une sélection de chaînes locales, à un prix abordable.

Bboxx fabrique, distribue et finance des systèmes d’énergie solaire décentralisés dans les pays en développement. Elle utilise l’électricité comme point d’entrée pour fournir des services supplémentaires aux clients et s’associe désormais à CANAL + pour améliorer l’expérience des clients.

Des contenus de qualité grâce au solaire

A travers ce partenariat, Bboxx et CANAL + ont une ambition commune de fournir largement aux ménages africains mal desservis un accès à l’électricité et à des contenus TV de qualité grâce à l’offre groupée. C’est la première fois que CANAL + adapte son modèle économique au modèle de paiement à l’utilisation (PAYG) utilisé par les systèmes solaires domestiques (SHS) de Bboxx, en intégrant leurs services à la technologie Internet des objets (IoT) de Bboxx. En conséquence, le service est plus abordable et accessible aux communautés mal desservies. Le partenariat cible les communautés rurales, périurbaines et urbaines qui vivent hors réseau ou sans connexion au réseau fiable. Le déploiement en Afrique débutera en République démocratique du Congo (RDC) et au Togo. Grâce à cette offre, les services Bboxx et CANAL + seront accessibles à plusieurs centaines de milliers de personnes dans les prochaines années.

Des synergies significatives

À ce jour, Bboxx a eu un impact positif sur la vie de plus de 150 000 personnes sur ces deux marchés grâce à l’accès à l’énergie. En RDC, Bboxx a signé un protocole d’accord en janvier 2020 avec le gouvernement de la RDC pour élargir l’accès à l’énergie à des millions de citoyens. Au Togo, Bboxx a conclu une joint-venture avec EDF il y a deux ans et travaille avec le gouvernement togolais sur sa stratégie nationale d’électrification depuis 2017. Mansoor Hamayun, PDG et co-fondateur de Bboxx a déclaré: «Notre dernier partenariat avec le leader français de la télévision payante Canal + est une étape passionnante avec des synergies significatives en termes d’offre et de clientèle. Cela nous permet de fournir des services supplémentaires à valeur ajoutée qui améliorent la qualité de vie de nos clients. «Pendant la Covid-19, Bboxx a connu une forte demande d’énergie – un besoin essentiel. Parallèlement à cela, la pandémie signifie que plus de personnes restent à la maison que jamais auparavant, il n’a donc jamais été aussi important d’avoir accès aux actualités et aux divertissements pour rester informés des affaires courantes tout en se divertissant. Alors que nous poursuivons notre ambitieux voyage, nous sommes impatients de grandir aux côtés de nos partenaires internationaux dans notre mission de transformer des vies et de libérer le potentiel grâce à l’accès à l’énergie »

Offre solaire+télé : un nouveau tremplin

David Mignot, PDG Afrique de Canal + a commenté: «Nous sommes ravis de nous associer à un service public de nouvelle génération établi comme Bboxx pour étendre notre empreinte à de nouveaux clients et rendre la télévision accessible au plus grand nombre en supprimant la barrière de l’accès à l’électricité. «Il s’agit d’un autre tremplin dans notre stratégie pour continuer à étendre nos services aux clients en Afrique, où il existe une demande importante de médias, d’informations et de divertissements nationaux et internationaux. Au fur et à mesure que nous progressons, nous espérons également renforcer notre partenariat et étendre notre travail avec Bboxx sur d’autres marchés à l’avenir. »

En tant que partenaire de confiance des clients, Bboxx propose pour la première fois davantage de services dans les foyers. Ce nouvel accord intervient alors que Bboxx célèbre sa 10e année d’activité, ayant transformé positivement la vie de plus d’un million de personnes en Afrique et en Asie grâce à l’accès à l’énergie. Bboxx a également annoncé récemment le lancement de sa nouvelle marque mondiale au niveau du Groupe, dans le cadre de son investissement dans la prochaine phase de croissance de l’entreprise.