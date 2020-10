Café-Débat Comwatt : “Le solaire face au plan de relance” avec André Joffre, mardi 13 octobre de 18h30 à 19h30

Pour comprendre la transition énergétique, faut-il écouter les théoriciens ou ceux qui sont sur le terrain ? Quand vous avez un problème grave à régler, comme une maladie, allez-vous écouter des gens qui donnent leur avis sur Internet ou allez-vous voir un médecin spécialisé dans votre pathologie et qui soigne tous les jours de vrais patients ? En matière de transition énergétique, c’est un peu la même chose. Vous entendez ou lisez tous les jours de prétendus “experts” de toute nature, mais qui sont souvent des théoriciens hors sol déconnectés de la réalité du terrain. Restent donc ceux qui vivent et participent au quotidien à la transformation de notre modèle énergétique.

Chez Comwatt, nous préférons donner la parole à ces derniers, qui préparent la France de demain, font la transition énergétique et qui sont prêts à témoigner de leur travail de tous les jours. Pour ce faire, nous organisons gratuitement tous les mardis un café-débat de 18h30 à 19h30, où nous invitons des champions, des associations de consommateurs, des experts, des citoyens impliqués etc… Ont déjà été reçus Joël Mercy président du GPEPP, et Laurent Segalen fondateur de la plateforme londonienne d’investissement dans l’énergie éolienne et le solaire Megawatt-X. Mais aussi Bertrand Piccard ou Rob Hopkins…

Mardi 13 Octobre, Comwatt recevra l’une des personnalités les plus importantes et influentes de la filière solaire en France : André Joffre, fondateur de TECSOL, sur le thème “Le solaire face au plan de relance”. En effet, la crise du COVID-19 offre un paradoxe. Elle est une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Mais elle est aussi une chance incroyable de développement pour les énergies renouvelables et l’écologie en général.

Le plan de relance gouvernemental France-Relance fait ainsi la part belle à la transition écologique, sur 2 axes majeurs : la rénovation énergétique des bâtiments qui doit bénéficier de 7 milliards d’euros et un grand plan industriel sur l’hydrogène qui se verra doté de 2 milliards d’euros. Mais alors concrètement, quelle place pour l’énergie solaire dans ce plan de relance ? L’énergie solaire serait-elle la grande oubliée de ce plan qui doit bâtir la France de 2030 ? Quelles nouvelles mesures attendre pour le développement de l’autoconsommation collective et individuelle ? Et encore bien d’autres questions.

Ces questions sont cruciales pour la relance économique de milliers d’artisans, de PME ou de plus grandes entreprises, mais aussi pour les milliers d’emplois locaux qui pourraient être créés et maintenus. Mardi 13 Octobre dès 18h30, il sera temps de poser en direct toutes les questions que vous souhaitez, aux équipes de Comwatt et à André Joffre depuis chez vous ou dans les studios Comwatt TV de Montpellier. A noter. Invité du mardi 20 Octobre : Corinne Lepage, avocate et ex-ministre de l’environnement de 1995 à 1997.

