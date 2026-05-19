Butagaz Eco-Ã©nergie fait lâ€™acquisition de LumÃ©lio, acteur des solutions photovoltaÃ¯ques dans les Hauts-de-France

Butagaz Eco-Ã©nergieÂ poursuit son dÃ©veloppement dans lesÂ solutionsÂ Ã©co-Ã©nergÃ©tiquesÂ avec lâ€™acquisition deÂ LumÃ©lio, entreprise spÃ©cialisÃ©e dans lâ€™installation de panneaux photovoltaÃ¯ques, pompes Ã chaleur et batteries de stockage, basÃ©e dans les Hauts-de-France. Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie de croissance nationale duÂ Groupe et renforce son ambition dâ€™accompagner les particuliersÂ dans leur transition Ã©nergÃ©tique sur lâ€™ensemble du territoire.Â

CrÃ©Ã©e en 2022 parÂ Emmanuel ValemboisÂ et basÃ©e en pÃ©riphÃ©rie de Douai,Â LumÃ©lioÂ a dÃ©veloppÃ© une activitÃ© dans les solutions photovoltaÃ¯ques, les pompes Ã chaleur et les batteries de stockage, Ã destination dâ€™une clientÃ¨le de particuliers.Â Avec environ 20 collaborateurs et un chiffre dâ€™affaires de 4,3 Mâ‚¬,Â LumÃ©lioÂ sâ€™est imposÃ© comme un acteur local reconnu de son territoire, combinant proximitÃ© client et expertise technique.

AprÃ¨s la Nouvelle-Aquitaine, Butagaz Eco-Ã©nergie active son dÃ©ploiement territorial dans les Hauts-de-France.

Lâ€™acquisition de LumÃ©lio permet Ã Butagaz Eco-Ã©nergie, marqueÂ dÃ©diÃ©e aux solutions Ã©coÃ©nergÃ©tiques (panneaux photovoltaÃ¯ques, pompes Ã chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques, bornes de recharge, batteries de stockage)Â du Groupe Butagaz pour les particuliers, de renforcer son dÃ©veloppement gÃ©ographique en sâ€™implantant dans les Hauts-de-France,Â afin de poursuivre leÂ dÃ©ploiementÂ de ses solutionsÂ Ã©co-Ã©nergÃ©tiques rÃ©sidentielles.Â Le mÃ©tier premier de LumÃ©lio, c’est prÃ©cisÃ©ment celuiÂ dâ€™accompagner ses clients de bout en bout dans leur transition Ã©nergÃ©tiqueÂ :Â des installations photovoltaÃ¯ques en toiture aux pompes Ã chaleur, en passant par les solutions de stockage par batteries,Â depuis l’Ã©tude du projet jusqu’Ã la mise en service et au suivi de performance. Â«Â Depuis la crÃ©ation de LumÃ©lio, nous avons toujours voulu dÃ©velopper une approche fondÃ©e sur la transparence, le conseil et la proximitÃ© avec nos clients. Rejoindre ButagazÂ Eco-Ã©nergie va nous permettre dâ€™accÃ©lÃ©rer notre dÃ©veloppement dans les Hauts-de-France tout en conservant les valeurs et lâ€™exigence de qualitÃ© qui font notre identitÃ©Â Â», souligneÂ Emmanuel Valembois, Directeur gÃ©nÃ©ral de LumÃ©lio. Un savoir-faire qui fait directement Ã©cho Ã Â lâ€™ADNÂ de Butagaz Ã‰co-Ã©nergie, rendant ce rapprochement aussi naturel que stratÃ©giqueÂ !

Devenir un acteur national de rÃ©fÃ©rence de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ des maison individuelles en France

Dans un marchÃ© en pleine transformation, marquÃ© par les enjeux de transition Ã©nergÃ©tique, les deux entreprises partagent une mÃªme vision et la volontÃ© de proposer des solutions fiables et accessibles. LumÃ©lio et ButagazÂ Eco-Ã©nergie se rejoignent autour dâ€™un accompagnement des clients fondÃ© sur la transparence, la proximitÃ© et la qualitÃ© de service.Â Â« Lâ€™acquisition deÂ LumÃ©lioÂ marque une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement de ButagazÂ Eco-Ã©nergie. Elle nous permetÂ de nous implanterÂ dans les Hauts-de-FranceÂ par lâ€™intermÃ©diaire dâ€™une sociÃ©tÃ©Â qui aÂ su construire une relation de confiance forte avec ses clients grÃ¢ce Ã sa proximitÃ© terrain, sa pÃ©dagogie etÂ la qualitÃ© de son accompagnement.Â Cette acquisition renforce notre ambition de proposer partout en France des solutions fiables,Â Ã©conomiques et Ã©cologiquesÂ etÂ surtoutÂ adaptÃ©es aux besoinsÂ de nos clientsÂ Â», confie AurÃ©lien BarbÃ©,Â Directeur GÃ©nÃ©ral de la division Gaz liquidesÂ â€“ Butagaz et Butagaz Eco-Ã©nergie. ButagazÂ Eco-Ã©nergie confirme ainsi sa volontÃ© de devenir un acteur national de rÃ©fÃ©rence de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ des maison individuelles en France, combinant proximitÃ©, expertise et accompagnement global.