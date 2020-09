Bulb, le fournisseur d’énergie verte qui parie sur Linky™️, officialise son lancement en France

Bulb accélère en France, en triplant ses effectifs d’ici la fin de l’année, et annonce l’élargissement de son offre aux 33 millions de foyers français ainsi qu’un partenariat direct avec CVE, producteur indépendant français d’énergies renouvelables.

Bulb, société technologique fournisseur d’énergie verte accélère son développement sur le marché français pour rendre l’énergie vert accessible à tous les français. Aujourd’hui, même si plus de 69% des Français déclarent vouloir changer de fournisseur d’électricité pour un acteur plus vert, moins de 10% d’entre eux ont sauté le pas (selon une étude l’IFOP). Pour répondre à leurs besoins, Bulb propose une offre moins chère, plus verte et plus simple et leur apporte de la transparence et de la confiance.

La success story britannique continue en France

Bulb est l’entreprise qui affiche la plus forte croissance au Royaume-Uni depuis sa création en 2015. En moins de 5 ans, la scale up est passée de 0 à 1,7 million de membres, attirant 20 000 utilisateurs la première année. Elle est aujourd’hui le fournisseur d’énergie verte numéro 1 outre-Manche grâce à son modèle de technologie unique. Six mois après son arrivée en France, Bulb sort de sa phase de lancement bêta, avec une croissance déjà deux fois supérieure à celle du lancement au Royaume-Uni.

La technologie et Linky™️ pour faire bouger les lignes du marché

La différence majeure de Bulb est d’être un acteur technologique tourné vers l’avenir, plébiscitant les compteurs intelligents comme Linky™️ qui lui permettent d’être plus agile que les acteurs traditionnels. Près d’un quart de l’effectif total de l’entreprise sont des ingénieurs, qui travaillent à l’amélioration continue de l’expérience consommateur et à l’optimisation du service client. Pour poursuivre son développement en France, Bulb va tripler ses effectifs d’ici la fin de l’année : une quinzaine de personnes rejoindront l’équipe basée à Paris pour renforcer la relation client et la conception du produit.

Bulb lance la version publique de son espace client le 30 septembre. Ces 6 derniers mois, Bulb a récolté un maximum d’avis auprès d’environ 35 % de ses membres pour construire un espace client sur mesure, avec la volonté de les intégrer au cœur de son développement. De nouvelles fonctionnalités viendront enrichir l’espace d’ici la fin de l’année notamment pour permettre aux membres d’encore mieux suivre leur consommation.

Des tarifs variables

L’autre particularité de Bulb est de pratiquer des tarifs variables, car le prix de l’électricité proposé par Bulb suit le cours du marché, au contraire des pratiques standards reposant sur un prix fixe qui ne représente pas le coût réel de l’électricité. Avec ce système souple, les membres de Bulb peuvent économiser jusqu’à 177€ par an sur leur facture d’électricité tout en consommant plus vert.

Rendre l’énergie verte accessible à tous en ouvrant à tous les compteurs

Pour sortir l’énergie verte de son marché de niche, Bulb ouvre son offre à tous les types de compteurs d’ici fin octobre 2020. L’entreprise s’adresse ainsi aux 35% de Français dont le compteur Linky n’a pas encore été installé, en attendant que tous les foyers en soient équipés d’ici la fin 2021. Bulb proposera un système de facturation plus juste et transparent, basé uniquement sur l’expérience qu’elle propose déjà grâce au Linky.

“La France offre de multiples opportunités d’amélioration : les consommateurs n’ont toujours pas accès à une énergie verte abordable ni à un service de qualité, alors que le secteur de l’énergie est très avancé en matière de compteurs communicants et de technologie. Par ailleurs, le pays encourage les énergies renouvelables et se dit prêt à agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons hâte d’accompagner nos membres français et de grandir avec eux, en leur proposant de l’énergie 100% française et moins chère” déclare Hayden Wood, co-fondateur et CEO de Bulb.

Une énergie 100 % verte et 100 % française

Pour soutenir et aider à accélérer la transition écologique en France, Bulb travaille avec des producteurs locaux. L’entreprise annonce d’ailleurs être en discussion avec CVE pour la signature d’un contrat RespeeR, la gamme de solutions d’énergie verte de CVE. Bulb achète 30 % de son énergie directement auprès de producteurs indépendants et 70 % sur le marché de gros, grâce à des garanties d’origine 100 % françaises, traçant la provenance de son électricité.

Aujourd’hui l’énergie renouvelable représente 21,5% de la production d’électricité en France, Bulb souhaite accélérer l’augmentation de cette part en développant la confiance des Français envers l’énergie verte. “Outre-manche, nous avons contribué à faire progresser la production des énergies renouvelables de 10% en seulement 4 ans grâce à notre énergie verte plus simple et moins chère. Nous avons également des ambitions fortes pour le marché français et souhaitons que le désengagement du nucléaire se fasse au profit des énergies renouvelables et non fossiles,” ajoute Olivier Xu, Country Manager France de Bulb.