BrÃ©sil : Exosun obtient le code FINAME pour son suiveur solaire Exotrack HZ

Think global, act local ! Exosun, fournisseur mondial de solutions de suivi solaire pour les grandes centrales photovoltaïques (PV) au sol, a fait sien cet aphorisme friendly environnemental. La société bordelaise vient en effet d’obtenir de la part de la Banque Nationale Brésilienne pour le Développement Economique et Social (BNDES) la confirmation que son suiveur solaire à un axe répond aux exigences de contenu local.

Luiz Carlos Lima Alves, manager de la filiale Exosun Brésil indique «Après ce long processus, nous sommes satisfaits de permettre à nos clients d’avoir accès à des lignes de financement au travers des banques de développement. Nous sommes convaincus que l’obtention du code FINAME couplé à l’engagement de nos équipes locales nous permettra d’offrir des solutions compétitives qui feront la différence sur le marché. »

«Cette dernière année, nous nous sommes concentrés sur l’industrialisation de notre produit, afin d’assurer que 70% de celui ci serait produit localement. Nous fabriquerons dans plusieurs états du pays et nous aurons une capacité d’environ 280 MW annuels, qui sont à rajouter au 2 GW de capacité du groupe» rajoute François Ménard, Directeur Général d’Exosun.

Le marché Brésilien est en pleine croissance, que ce soit sur les projets à grande échelle attribués par le gouvernement ou via le segment du « net-meetering » de plus de 1MW. En tout, près de 3 GW devraient être installés avant fin 2018. L’utilisation de systèmes de suivi solaire au Brésil permet d’augmenter la production annuelle de plus de 25%, il est donc attendu qu’environ 9 projets sur 10 les emploient.

