Bordier & Cie rejoint l’expédition SolarStratos en tant que partenaire principal

SolarStratos s’est récemment réjoui de l’arrivée de Bordier & Cie – banquier privé de référence – en tant que sponsor principal de sa mission « To the edge of space ». Objectif : atteindre la stratosphère à bord d’un avion solaire habité !

L’objectif de SolarStratos est d’atteindre la stratosphère, pour la première fois de l’histoire, à bord d’un avion habité, propulsé à l’énergie solaire, démontrant ainsi l’immense potentiel de cette énergie. En rejoignant SolarStratos, expédition pionnière, Bordier & Cie s’engage à protéger la planète, en promouvant les énergies renouvelables en tant qu’alternatives aux énergies fossiles, pour un futur durable. « Depuis plus de 177 ans, nous protégeons, développons et transmettons aux générations futures les patrimoines qui nous sont confiés. Nos engagements vont par conséquent naturellement dans le sens de la préservation et de la transmission aux générations futures du patrimoine le plus fondamental : notre planète. Nous sommes heureux de soutenir la mission SolarStratos, porteuse de cette ambition.

Innover pour les générations futures

Antoine de Saint-Exupéry illustre parfaitement cette philosophie: ‘ Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants », commente Grégoire Bordier, Associé. Le travail d’équipe, l’approche multidisciplinaire réunissant les meilleurs spécialistes, la recherche de performance, l’innovation et la quête d’excellence, le savoir-faire helvétique et la passion, telles sont les valeurs communes et les atouts sur lesquels comptent Bordier & Cie et SolarStratos pour réussir l’ambitieuse mission qu’ils se sont fixée. Raphaël Domjan, pilote et initiateur de la mission SolarStratos, se réjouit de l’engagement du groupe Bordier aux côtés de SolarStratos : « Nous devons face à l’urgence climatique, développer notre capacité d’innovation et faire preuve d’esprit de pionnier. Toute l’équipe de SolarStratos est heureuse de partager ces valeurs avec les Associés et les employés du groupe Bordier. »

Encadré

A propos de SolarStratos

“To the edge of space” SolarStratos est une aventure du groupe SolarXplorers SA. Cette mission, initiée par l’éco-explorateur suisse Raphaël Domjan en 2014, poursuit le but de réaliser le premier vol stratosphérique solaire. Au-delà des innovations technologiques, SolarStratos a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, en démontrant que des concepts et des projets qui semblaient inconcevables il y a peu sont désormais possibles grâce aux technologies disponibles aujourd’hui, qui n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, notamment en termes d’aviation électrico-solaire. SolarStratos vise aussi à démontrer qu’avec les technologies actuelles, il est possible de réaliser des prouesses qui dépassent le potentiel des énergies fossiles et de voler à haute altitude, là où aucun avion électrique ne s’est encore aventuré sans émettre de pollution et sans créer d’impact sur l’environnement.