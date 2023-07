BORALEX x METRO / Inauguration du parc solaire Grange du Causse, objet dâ€™un PPA entre les deux entreprises

Pascal Peltier, Directeur Général de METRO France, Nicolas Wolff, Vice-président et Directeur Général de BORALEX Europe, ont inauguré le parc solaire de la Grange du Causse, en présence d’Alain Bozon, Maire de Pézènes-les-Mines. Un parc solaire créé sur la base d’un contrat PPA (Power

Purchase Agreement) d’achat long terme d’énergie verte signé entre les deux entreprises, afin de couvrir 20% du besoin annuel en électricité de METRO France. Un partenariat vertueux entre METRO France et BORALEX qui ont vocation d’être des acteurs locaux responsables au coeur des territoires.

Conscient des enjeux environnementaux actuels, METRO France ne cesse d’accélérer sa transition énergétique et de contribuer, à son niveau, au développement des énergies renouvelables en France.

METRO FRA NCE, une ambition de consommation décarbonée

L’ambition forte de l’enseigne est de décarboner son énergie, avec à ce jour, près de 40% de ses approvisionnements en énergies renouvelables (EnR), ayant pour objectif de passer à 50% en 2025 et 100% en 2030. Fort de ses convictions, METRO France a inauguré avec BORALEX, producteur d’énergie renouvelable basé en France depuis plus de 20 ans, le parc solaire de la Grande du Causse, situé sur la commune de Pézènes-les-Mines (34). Une inauguration qui fait suite à la signature, en 2021, d’un contrat d’approvisionnement en électricité

(Corporate PPA) pour 20 ans entre les deux entreprises, assurant à METRO France une électricité verte 100% française à prix fixe. À partir de janvier 2024 et pour une durée de 20 ans, METRO France consommera l’électricité

Grange du Causse est le premier site de BORALEX créé sur la base d’un corporate PPA. « Notre ambition forte de décarboner notre énergie s’illustre parfaitement avec ce parc solaire. Le contrat PPA avec Boralex nous permet de sécuriser 20% de notre besoin en énergie pour les 20 années à venir. Nous sommes ainsi assurés de moins subir l’inflation des prix de gros, mais avant tout l’aspect développement durable qui est en jeu. Ce travail vient soutenir une stratégie plus large d’autoconsommation puisque nous solarisons l’intégralité des auvents d’accueil de nos Halles » estime Pascal Peltier, Directeur Général de METRO France.

Parc Solaire de la Grande Causse, un projet de grande envergure

Le parc solaire est situé sur un ancien terrain agricole laissé à l’état de friche pendant un peu plus de 10 ans. Il a été développé et construit par

BORALEX qui en assure aussi l’exploitation depuis sa base de maintenance située à Avignonet-Lauragais. Le parc solaire de la Grange du Causse est composé de 30 000 panneaux solaires photovoltaïques et totalise une puissance de 15,9 MWc, qui permettra de produire environ 23 GWh/an, l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 10 000 personnes, soit la ville de Pérols. Les parcelles du parc solaire seront entretenues majoritairement par pâturage ovin et un suivi écologique régulier permettra de suivre l’évolution de la biodiversité sur le site. Cette inauguration ouvre la voie à d’autres projets similaires et confirme la volonté d’agir de METRO France en tant qu’acteur local responsable. Pour Boralex, cette inauguration marque l’aboutissement d’une relation partenariale entre un industriel, une commune et un producteur d’énergie renouvelable ayant une volonté commune de faire avancer la transition énergétique. « La production d’électricité décarbonée doit augmenter massivement et seules les énergies renouvelables sont capables de fournir une électricité compétitive, locale et décarbonée avant 2035 en France. Le parc solaire de Grange du Causse, réalisé en étroite collaboration avec la commune de Pézènes-les-Mines et dont l’électricité sera achetée par METRO France, leader de la restauration en France, démontre une fois de plus le rôle indispensable des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique et le maintien de la compétitivité de notre économie. » précise Nicolas Wolff, Premier vice-président et Directeur Général Boralex, Europe.