BODET TIME lance l’horloge solaire Profil 930 L avec la technologie photovoltaïque d’ASCA, 100% autonome en énergie

BODET TIME, acteur international de l’affichage horaire, de la synchronisation horaire et des systèmes audio, et de l’affichage du prix des énergies, innove en développant la première horloge solaire éco-conçue : la Profil 930 L, une horloge analogique 100% autonome en énergie. Une solution conçue avec la technologie photovoltaïque d’ASCA, une entreprise d’ARMOR GROUP !

Destinée à tous les types d’établissements, cette horloge solaire de BODET TIME se retrouve notamment sur les marchés de l’éducation, du transport, de l’industrie, de la santé ou encore des collectivités. Elle est le fruit de la démarche d’éco-conception engagée par le groupe industriel et familial BODET afin de réduire l’impact environnemental de ses activités. Pour réduire l’impact carbone de cette horloge tout au long de son cycle de vie (conception, composants, fonctionnement, recyclage), l’activité TIME de la filiale BODET TIME & SPORT (180 collaborateurs, CA 2022 : 27 M€) a fait appel à l’expertise d’ASCA, leader mondial du photovoltaïque organique (OPV). Sans fil, sans batterie ni pile, l’horloge Profil 930 L est alimentée par une solution solaire ASCA®, garantissant une complète autonomie en énergie, en condition d’éclairage artificiel ou naturel, durant au moins 10 ans.

De la première horloge d’édifice en 1868, à la première horloge solaire autonome

En 1868, Paul Bodet, artisan et ébéniste, installe sa première horloge dans le clocher de l’église de Trémentines (49). Depuis, cinq générations se sont succédées à la tête du Groupe BODET leader international de la mesure et de la gestion des temps. A travers son activité TIME, BODET conçoit, en France, des horloges analogiques et digitales installées dans des écoles, des établissements de santé, des sites industriels, des gares et des aéroports. En 2022, ce sont ainsi plus de 30 000 horloges qui ont été commercialisées dans le monde.

Renommée pour ses nombreuses innovations, BODET TIME met son expérience au bénéfice de sa démarche écologique. Pour incarner ses engagements en matière de respect de l’environnement et de réduction de l’impact de son activité et de ses produits, BODET TIME a inscrit la dernière-née, l’horloge Profil 930 L, dans une logique d’éco-conception et d’économie circulaire. Anthony Boigné, Chef de produits BODET TIME, explique : “Nous avons mené une réflexion de fond pour réduire l’impact environnemental global de cette horloge : lors des différentes étapes de sa fabrication, lors de son utilisation, jusqu’à son recyclage en circuit court. Chaque composant a été sélectionné pour son empreinte carbone faible tout en maintenant un niveau de performance élevé, sans métaux rares et en favorisant certains matériaux biosourcés, recyclés et revalorisables, issus de nos propres lignes de production. L’expertise d’ASCA a été prépondérante puisqu’en répondant spécifiquement à notre cahier des charges, elle nous permet de bénéficier d’une source d’énergie renouvelable grâce aux cellules photovoltaïques organiques. L’aboutissement de cette démarche est une première étape et nous souhaitons poursuivre l’effort en matière d’energy harvesting (récupération d’énergie) pour nos futurs produits…”

Une solution intégralement éco-conçue

L’ensemble des éléments électroniques et des matériaux qui composent l’horloge Profil 930 L a été intégré dans une démarche d’éco-conception et d’économie circulaire. Légère (0,8 kg), elle existe en deux coloris (noir et blanc) et ses pièces ont été conçues en thermoplastique recyclable et recyclé. Le support mural et le support cellule sont conçus en matière 100% recyclée issue directement des ateliers de BODET TIME, tout comme la matière injectée pour la réalisation du fond de la version noire de l’horloge. Enfin, totalement revalorisables, sans composants rares ni toxiques, la solution photovoltaïque organique ASCA® intégrée à l’horloge présente une faible empreinte carbone.

De la conception au packaging, la Profil 930L propose une solution vertueuse jusqu’aux contenants. Le carton utilisé pour l’emballage de l’horloge est fait à partir de matière recyclée, et détient un mécanisme de fermeture permettant de supprimer l’utilisation d’adhésif. Le papier de soie vient remplacer le plastique pour mieux protéger le produit.

Une horloge solaire autonome en énergie

L’horloge Profil 930 L à affichage analogique pour intérieur de BODET TIME est alimentée en énergie grâce à deux cellules solaires ASCA®. Particulièrement performant en environnement low-light (faiblement éclairé) de par sa grande sensibilité à la lumière, le film photovoltaïque organique développé par ASCA est capable de générer de l’énergie en intérieur et dans des conditions d’éclairage artificiel comme dans un bureau ou dans un couloir. Ainsi l’horloge Profil 930 L est opérationnelle dès 100 lux (correspondant à la norme européenne d’éclairement minimal à maintenir dans une zone de circulation intérieure comme un couloir sur les lieux de travail). Associé au système breveté de stockage énergétique de BODET TIME, l’horloge Profil 930 L fonctionne sans piles ni batteries permettant ainsi à l’utilisateur de réduire considérablement les déchets, mais également les coûts de logistique et de maintenance liés à l’entretien ou au remplacement de ces dernières. Enfin, l’horloge Profil 930 L bénéficie d’une synchronisation radio (DHF) ce qui élimine toute nécessité de câblage et permet une compatibilité avec l’ensemble des autres produits DHF de la gamme BODET TIME.

Innover au service de la transition énergétique

Grâce aux modules photovoltaïques ASCA®, l’horloge analogique solaire Profil 930 L de BODET TIME apporte de nouvelles solutions d’affichage horaire innovantes et bas-carbone à l’heure où la crise énergétique et écologique remet en question nos référentiels. « L’Agence internationale de l’énergie estime que le nombre d’objets connectés à l’échelle mondiale va plus que doubler de 2020 à 2030, passant de 20 milliards à environ 45 milliards [1]. De son côté l’Ademe et l’Arcep corrèle la croissance du marché des objets connectés à une augmentation de plus de 200 TWh de consommation supplémentaire à l’horizon 2025 au niveau mondial [2]. Dans le contexte de crise énergétique que nous connaissons, il est urgent d’innover au service de la transition. Chez ASCA, nous accompagnons les industriels en développant des solutions d’energy harvesting sur-mesure facilement intégrables pour alimenter durablement toute sorte d’objets connectés grâce à la lumière ambiante sans avoir besoin de recourir à des piles ou à des batteries. Repenser le modèle énergétique est un formidable vecteur d’innovation comme l’illustre l’horloge éco-conçue de BODET TIME », conclut John Fiske, Business Development Manager chez ASCA.

