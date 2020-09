Blue Solutions et GÃ©nÃ©rale du Solaire sÃ©lectionnÃ©s pour un projet de crÃ©ation de 12 mini rÃ©seaux solaires + stockage au BÃ©nin

Blue Solutions et Générale du Solaire font partie des onze groupements d’entreprises lauréates d’un appel à proposition de projets de l’OCEF (Facilité d’énergie propre hors réseau). Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre du Programme MCA-Bénin II, qui vise à accroître l’accès à l’électricité pour des populations non desservies par le réseau conventionnel dans les zones rurales. Reconnaissance du savoir-faire français en la matière…

Le projet présenté par Blue Solutions, société qui regroupe l’ensemble des activités de stockage d’énergie du Groupe Bolloré, au sein d’un consortium composé de l’entreprise Générale du Solaire ( l’un des leaders français du secteur de l’énergie solaire, spécialisé dans le développement et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques) et l’entreprise ARESS (société béninoise, opérateur énergétique), prévoit le développement et l’exploitation de mini-réseaux innovants alimentés par une solution solaire avec stockage dans 12 villages répartis dans les départements de l’Alibori et de Borgou pour une capacité totale de 3,2 MWc de puissance installée et 3,8 MWh de stockage.

Blue Solutions qui dispose d’une trentaine d’installations de production d’énergie renouvelable en opération en Afrique, met au point des batteries et solutions de stockage d’électricité qui reposent sur une technologie unique dite tout-solide, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère). Cette technologie robuste et résistante aux températures extérieures élevées est tout particulièrement adaptée au marché de l’électrification rurale et aux contraintes climatiques du Bénin.

L’expertise croisée de ces trois partenaires, devrait permettre le développement de réseaux autonomes, connectés, respectueux de l’environnement destinés à améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à l’électricité pour les infrastructures publiques, les PME, les communautés et les ménages. A terme ce seront plus de 65 000 bénéficiaires qui seront potentiellement connectés et plus de 5 000 tonnes de CO2 évitées. Ces réseaux qui devraient être exploités sous convention de concession avec l’Etat du Benin d’une durée de 25 ans, pourraient être opérationnels au premier trimestre 2022.

Daniel Bour, Président du Groupe Générale du Solaire : « Nous sommes très heureux de ce premier succès dans le domaine de l’électrification rurale, qui valide la stratégie que nous poursuivons depuis deux ans. Le continent africain a plus que jamais besoin de ce type de projets afin de répondre à la demande grandissante de l’accès à une électricité fiable et compétitive pour les 700 millions d’habitants qui en sont aujourd’hui privés ».