BloombergNEF confirme la bancabilitÃ© et la bonne santÃ© financiÃ¨re de LONGi

BloombergNEF, un des principaux fournisseurs d’informations financières mondiaux, a récemment publié le «1Q 2020 Global PV Market Outlook». LONGi, le premier fabricant mondial de modules solaires, a obtenu le plus haut score Altman Z de tous les fabricants de systèmes solaires « pure players » cotés en bourse. LONGi est aussi positionné sur la liste des fabricants de modules de niveau 1 de BloombergNEF et l’un des trois plus grands fabricants de modules, par capacité. Le score Altman-Z est un indicateur de ratio qui reflète la santé financière d’un secteur manufacturier entreprise. LONGi a été classée première parmi toutes les sociétés PV pure players dans le monde avec un score de

3.6, indiquant une bonne santé financière.

Pendant des années, LONGi a maintenu une gestion de contrôle des risques de premier plan et la capacité de répondre aux changements du marché. La société fonctionne selon une philosophie de fonctionnement stable et de développement durable. LONGi a maintenu un faible ratio actif-passif d’environ 50% au fil des ans, qui est parmi les plus bas de l’industrie photovoltaïque. Le fort retour sur actifs, une rentabilité soutenue et une bancabilité prouvée ont ainsi été validées et sont reconnues par les plus grandes institutions financières.