Bilan et perspectives de SunLib sur le marché innovant de l’abonnement solaire

Déjà 200 abonnés, un réseau de plus de 150 installateurs agréés et un partenariat stratégique avec Maison Solaire Voltalia permettant de diffuser son offre dans les grandes enseignes de l’Hexagone : SunLib s’impose comme l’un des spécialistes de l’abonnement solaire en France au bénéfice de l’autonomie énergétique des consommateurs, des entreprises, et des collectivités territoriales.

Climat d’incertitudes pour l’énergie… En février dernier, l’UFC-Que choisir prédisait une hausse massive du prix de l’électricité début 2026 en lien avec la nouvelle régulation du nucléaire. En mars, les modifications de l’arrêté tarifaire S21 confirmait la baisse des aides de l’État en faveur du solaire photovoltaïque. Et fin avril, la méga-panne de courant dans la péninsule ibérique causait la stupeur en Europe et dans le monde. Particuliers, entreprises, collectivités locales : la question de l’autonomie énergétique se pose à tous désormais, pour maîtriser le coût de l’énergie et se protéger d’incidents réseau.

Choisir l’indépendance avec l’abonnement solaire

Dans ce contexte de plus en plus incertain, s’équiper d’une installation solaire, c’est gagner en indépendance énergétique dans la durée en étant moins exposé aux fluctuations du prix de l’électricité. “Le photovoltaïque permet aujourd’hui de fixer les prix de l’énergie pour de nombreuses années à venir, s’imposant en tant qu’énergie clé pour le futur !”, affirme Arnaud Langlois, président de SunLib qui propose aux particuliers, entreprises et collectivités de s’équiper d’une installation photovoltaïque par abonnement. L’enjeu ? Accéder sans apport et sans effort à tous les avantages du solaire (autoconsommer sa production pour gagner en indépendance énergétique et faire des économies, se prémunir de futures hausses du prix de l’énergie et de l’incertitude des politiques de soutien aux énergies renouvelables) sans subir les inconvénients (endettement ou consommation d’épargne, coût et amortissement de crédit, complexités administratives, gestion de la maintenance…).

Une modèle pertinent, une offre universelle

Avec plus de 150 installateurs partenaires, et 200 abonnés, SunLib enregistre une croissance soutenue en seulement un an d’existence. Ces résultats s’expliquent par la pertinence de son modèle (qui fait des installateurs locaux les ambassadeurs de l’abonnement) comme de son offre qui intéresse les particuliers comme les collectivités et les entreprises. SunLib aide les TPE et PME à accélérer leur transition énergétique, comme l’explique Arnaud Langlois, président de SunLib : “L’abonnement leur permet de s’équiper d’une installation sans endettement et sans investissement. Elles peuvent ainsi faire des économies nettes dès la première année, réduire ainsi leurs coûts d’approvisionnement en électricité, se mettre en adéquation avec le décret tertiaire, et bien sûr gagner en autonomie. Aujourd’hui on est capable de déployer des solutions d’abonnement photovoltaïque pour les entreprises qui sécurisent un coût d’approvisionnement autour de 10 cts du kWh. C’est 2 à 3 fois moins cher que l’électricité qu’elles peuvent acheter au réseau.”

Plus de 1000 euros d’économies dès la première année.

L’un des premiers abonnés professionnels est une entreprise des Bouches-du-Rhône qui s’est équipée d’une installation de 20 kWc sans investir un centime. Sur 15 années d’abonnement, elle prévoit plusieurs dizaines de milliers d’euros d’économies sur sa facture d’électricité, dont plus de 1000 euros dès la première année. L’offre d’abonnement commence à 49 euros TTC/mois, tout inclus : démarches administratives, frais d’installation et de mise en service, garantie du matériel (fonctionnement et performance) pendant toute la durée du contrat, maintenance et services associés (monitoring pour optimiser les dépenses d’énergie, évolutivité des équipements avec les dernières technologies, support client à la demande). « Tout doit être simple : le solaire sans apport, sans effort, sans tracas », soulignent les fondateurs et codirigeants Arnaud Langlois, Karine Lienhard, Philippe Ramès et Benjamin May. Soutenue par un écosystème d’investisseurs engagés, SunLib est présente dans toute la France. Objectif : 100 000 abonnés en 2030 !

Encadré

Les avantages de la location

Cette approche centrée sur l’accès à l’usage permet deux avancées majeures qui changent tout :

● lever les freins du coût et de la complexité du solaire photovoltaïque pour le rendre accessible à tous, et pas seulement aux foyers ou aux entreprises qui ont les ressources pour investir,

● atteindre le point de bascule où le photovoltaïque devient incontournable : l’abonnement SunLib permet de faire des économies dès la première année (net des frais d’abonnements), quand la formule classique du crédit ou de l’achat comptant nécessitent de 10 à 14 ans d’amortissement.