Bertrand Piccard : Â« Aujourdâ€™hui, il ne sâ€™agit pas simplement dâ€™Ãªtre Ã©cologique, il sâ€™agit dâ€™Ãªtre logique ! Â»

Le 20 Juillet 2020, Bertrand Piccard, médecin-psychiatre et fondateur de Solar impulse, a répondu aux questions de Comwatt TV qui milite pour une transition énergétique qui puisse profiter au plus grand nombre.. Découvrez l’interview de l’homme qui a changé notre vision de l’innovation, en partant faire le tour du monde en avion solaire.

Comwatt TV : Quels sont les principaux problèmes du système énergétique actuel ?

Bertrand Piccard : Les principaux problèmes du système énergétiques actuel, c’est la pollution à la production de l’énergie et l’inefficience à l’utilisation de cette énergie. Aujourd’hui, on fabrique du chaud, du froid, du mouvement avec des sources pétrolières, des sources d’énergie fossile qui polluent. Qui produisent du CO2, des particules, du soufre, toute une série de choses toxiques. Mais ce n’est pas encore le pire ! Le pire, c’est que l’utilisation de cette énergie est inefficiente. C’est à dire, qu’entre la moitié et les trois quarts de l’énergie produite sont gaspillés en force de frottement ou en force de chaleur. On a des bâtiments qui laissent partir la plus grande partie du chaud ou du froid à travers des murs mal isolés. On a des moteurs à combustion qui ont un rendement de 27%. Ce qui veut dire que, pratiquement les trois quarts de l’essence que vous mettez dans votre réservoir sont perdus. On a une société inefficiente qui gaspille l’énergie et les ressources naturelles de la planète.

Investir dans les fossiles, c’est investir dans des actifs pourris

Comwatt TV : Quel sera, selon vous, le paysage énergétique en 2040 si on ne change pas le système actuel ?

Bertrand Piccard : Si on ne change pas le système, le paysage énergétique de

2040, va être synonyme d’un effondrement économique et financier. Pourquoi ça ? Parce que les investissements qui sont fait aujourd’hui dans les énergies fossiles sont des investissements dans des actifs pourris. Exactement comme les Subprimes de 2008, au moment où les investisseurs ont réalisés que ce qu’ils avaient ne valait pas ce qu’ils croyaient, ils ont vendus. Ils ont vendus massivement, tous en même temps et ça a fait un krach économique, un krach financier. Aujourd’hui on investit dans des entreprises d’énergie fossile en fonction des réserves qu’on pense que ces sociétés vont pouvoir exploiter. Mais elles ne vont pas pouvoir exploiter tout ça ! Simplement parce qu’il y aura des taxes carbones, des énergies renouvelables beaucoup moins chères que les énergies fossiles, parce qu’on va simplement changer de système énergétique. Et si on ne change pas, on va se retrouver dans une situation où le pétrole va toujours être nécessaire, où les entreprises pétrolières seront toujours riches mais où les investisseurs vont vendre massivement leurs investissements car ils voudront vendre avant que ça ne valent plus rien. Et ça va un krach financier, pire que tous les krachs que la Bourse a connu jusqu’à maintenant. Donc c’est aussi une raison pour changer le système, pour partir dans de l’efficience, dans des énergies renouvelables, dans des nouvelles technologies. Parce que le système actuel, est un système, qui à moyen terme, est condamné.

Comwatt TV : Quel serait un système énergétique parfait ?

Bertrand Piccard : Un système énergétique qu’on pourrait considérer comme parfait, est un système où on produit de l’énergie de manière propre. Énergie renouvelable, avec du vent, du soleil, de la biomasse, de la géothermie, avec des barrages. Mais on voit que le soleil et le vent sont des sources intermittentes, donc il faut que cette énergie puisse être stockée dans des modes de stockage propres et efficients. Pas forcément les batteries, parce qu’on aura probablement pas assez de ressources naturelles pour avoir suffisamment de batteries. Mais ça peut être dans de l’hydrogène, dans de l’air comprimé dans des cavernes, en repompant de l’eau dans les barrages. Donc une manière de stocker cette énergie pour ensuite la distribuer et l’utiliser de manière rentable et efficiente. C’est à dire, coordonner la demande, l’offre, l’utilisation, les possibilités de ne pas consommer pendant un moment. De manière à ce que, en produisant moins d’énergie, on arrive à absorber la totalité de la consommation sans avoir de pics de consommation qui sont extrêmement coûteux sur le plan de la production énergétique.

Ce qui est moins cher et ce qui est également plus propre

Comwatt TV : Quelle forte certitude avez-vous et qui pourtant est partagée par très peu de monde ?

Bertrand Piccard : Je pense que beaucoup de monde n’a pas encore compris que les énergies renouvelables sont devenues, aujourd’hui déjà, moins chères dans plus de la moitié du monde que les énergies fossiles. Aujourd’hui il ne s’agit pas simplement d’être écologique, il s’agit d’être logique ! Il s’agit de protéger son porte monnaie en produisant des énergies moins chères qui sont propres, heureusement. En étant plus efficient, ce qui est moins cher et ce qui est également plus propre, heureusement ! On voit que même s’il n’y avait pas de problème de changement climatique ou de pollution, ça ferait vraiment du sens d’entrer dans une production d’énergies renouvelables et dans une efficience énergétique de la consommation.

