Benjamin Chkroun devient PrÃ©sident du Conseil de surveillance de la SEM Energies POSIT'IF

Benjamin Chkroun, Conseiller régional d’Ile-de-France et Vice-Président du groupe UDI à la Région, a été élu à la tête du Conseil de surveillance d’Energies POSIT’IF, il succède à Brice Nkonda. Benjamin Chkroun, est un proche de Chantal Jouanno, ancienne Secrétaire d’état chargée de l’écologie et Vice-Présidente chargée de l’écologie et du développement durable de la Région Ile-de-France. Benjamin Chkroun, suite à son élection a déclaré : « Je tiens à saluer l’engagement de Brice Nkonda à qui je succède ; Brice a placé la SEM sur un chemin ambitieux, je compte aux cotés des membres du Conseil de surveillance continuer et amplifier cette ambition. En cet instant, j’ai une pensée émue pour Jean-Louis Borloo, père du Grenelle de l’environnement, qui a guidé mon engagement politique et à Chantal Jouanno qui, à travers sa Vice-Présidence, a impulsé la politique régionale en termes de développement durable »

En Ile-de-France, région marquée par une très forte dépendance énergétique, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre émanent du secteur du bâtiment et 98% de l’énergie consommée est issue de sources non renouvelables. En créant la Société d’Economie Mixte Energies POSIT’IF en 2013, le Conseil régional d’Ile-de-France, 11 collectivités territoriales et 3 syndicats de l’énergie se sont unis pour construire et mutualiser un nouveau savoir-faire et répondre aux besoins des franciliens en matière de transition énergétique. « Les enjeux de la rénovation énergétique et du développement des énergies renouvelables sont cruciaux du point de vue environnemental, social mais aussi en termes de création d’emplois et de défense du pouvoir d’achat face au renchérissement du coût de l’énergie. Disposer d’un outil régional en capacité de relever ces défis est un atout indéniable et c’est en ce sens que je souhaite pleinement m’impliquer dans le développement de l’activité d’Energies POSIT’IF» affirme Benjamin Chkroun.

Après 4 années d’existence, les premiers résultats sont d’ailleurs au rendez-vous. Energies POSIT’IF travaille avec plus de 40 copropriétés, dont 8 ont voté leurs travaux, et accompagne le développement de plusieurs projets éolien, solaire, de méthanisation et de géothermie. D’ici 2020, l’objectif est de participer au développement d’une quinzaine de projets EnR dont 5 en exploitation. En termes de rénovation énergétique, Energies POSIT’IF vise la rénovation de 75 à 100 copropriétés. Un objectif ambitieux rendu possible grâce au lancement début 2018 de l’offre de tiers financement venant compléter le service d’ensemblier de la rénovation énergétique d’Energies POSIT’IF.

La Société d’Economie Mixte (SEM) Energies POSIT’IF a pour objectif de diminuer la vulnérabilité énergétique des francilien(ne)s en développant une offre de rénovation énergétique de l’habitat collectif et en soutenant le développement des énergies renouvelables. Energies POSIT’IF propose ainsi une offre de services clé en main pour accompagner les copropriétés tout au long de leur projet de rénovation énergétique : audit, conception du programme de travaux et du plan de financement, suivi du chantier et suivi post travaux. Cette offre permet d’assurer un service sur-mesure adapté à chaque copropriété avec un objectif ambitieux : réduire d’au moins 40% la consommation énergétique après travaux. Du côté des énergies renouvelables, Energies POSIT’IF participe à l’atteinte de l’objectif posé par le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-de-France (passer de 5 à 11% d’énergie produite à partir d’EnR d’ici 2020) en investissant sous forme de participations dans des sociétés de projets d’énergies renouvelables. Opérateur d’initiative publique, Energies POSIT’IF compte pour actionnaires 14 collectivités franciliennes, 2 établissements financiers et est soutenue par l’Union Européenne.

