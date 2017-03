BaromÃ¨tre du MarchÃ© de l'Energie par GEM : la dÃ©centralisation du secteur Ã©lectrique en question

L’édition Hiver 2016 du Baromètre de l’énergie par Grenoble Ecole de

Management (GEM) sonde l’opinion des experts français de l’énergie sur la décentralisation du secteur électrique français. Dans le cadre du changement de présidence à venir, les experts ont également été interrogés sur les directions à donner à la politique énergétique française dans les cinq prochaines années. En voici les grandes lignes :

 Les experts français de l’énergie anticipent une tendance claire en faveur de la décentralisation du système électrique français.

 L’innovation technologique et l’autoconsommation pour les entreprises et les municipalités seront les deux principales conséquences de la décentralisation.

 Les barrières à la décentralisation en France sont les prix élevés des systèmes de stockage d’énergie ainsi que le manque de volonté politique.

 74% des experts estiment que l’efficacité énergétique devrait être une priorité de la politique énergétique française dans les cinq prochaines années.

 Atténuer les émissions de gaz à effet de serre et faciliter la décentralisation du secteur électrique devraient également être prioritaires dans la conception de la politique énergétique française dans les cinq prochaines années.

 Les experts sont divisés quant à la direction à donner à la politique sur le nucléaire

Il est à noter que le Baromètre GEM du Marché de l’Energie est une enquête semestrielle auprès d’experts du marché de l’énergie opérant dans l’industrie, la science, et l’administration publique en France. Ces experts sont invités à donner leur évaluation de court, moyen et long terme sur l’évolution des marchés nationaux et internationaux de l’énergie. Les questions du rapport sont en général préparées en étroite collaboration avec le ZEW, le Centre de recherche économique européenne, qui réalise un baromètre similaire en parallèle pour l’Allemagne. Ce rapport est basé sur une enquête qui a été menée en novembre-décembre 2016 et comprenait 99 participants basés en France.

