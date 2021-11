Barbara Pompili prÃ©sente 10 mesures pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que

Le déploiement des énergies renouvelables et notamment de l’énergie solaire est indispensable pour faire face à la hausse de la consommation d’électricité et sortir des énergies fossiles. A l’occasion du déplacement de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, à Trappes pour visiter un entrepôt équipé de panneaux solaires, le ministère publie un plan d’actions pour accélérer le développement du photovoltaïque.

Le photovoltaïque représente plus de 2% de notre production d’électricité en 2021. Depuis 2020, la puissance installée en France connait une accélération significative et dépasse désormais 12GW. Pour tenir les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, elle devra être multipliée par trois dans les sept prochaines années. En outre, quels que soient les scénarios retenus pour atteindre la neutralité climatique en 2050, la production d’électricité photovoltaïque devra connaitre un essor massif dans notre pays avec une multiplication par sept, au moins, de la puissance installée actuelle. Au plan mondial, les coûts de production du photovoltaïque ont été divisés par plus de quatre sur les dix dernières années. Il s’agit d’une énergie renouvelable, locale, fiable et bon marché.

Son développement doit être une priorité nationale dans le respect des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Barbara Pompili présente dix mesures pour amplifier le développement du solaire à travers la libération d’espace tout en limitant la consommation de foncier et la simplification des procédures. Autour de quatre axes :

faciliter le développement du photovoltaïque dans les zones présentant le moins d’enjeux environnementaux

mobiliser de nouvelles surfaces pour le développement du photovoltaïque, tout en minimisant les impacts environnementaux

simplifier les procédures administratives pour les projets présentant le moins d’impact en termes d’occupation des sols

accompagner les acteurs du photovoltaïque

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21189_Plan-actions_Photovoltaique-1.pdf