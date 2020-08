Barbara Pompili et un casting de choix pour le sommet de lâ€™Alliance Solaire Internationale Ã  New Delhi le 8 septembre

Barbara Pompili ministre de la transition écologique et solidaire, Bertrand Piccard, qui a volé autour du monde dans un avion à propulsion solaire, le patron de Tesla Inc, Elon Musk, ou encore le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, font partie des leaders mondiaux du solaire, qui pourraient “ virtuellement ” assister à l’International Solar Alliance ” (ISA ), un grand sommet mondial sur la technologie solaire qui se tiendra le 8 septembre à New Delhi ! Un aréopage prestigieux pour plaider la cause du développement de l’énergie solaire dans le monde.

L’ISA, la première organisation gouvernementale internationale basée sur un traité et dont le siège est en Inde, travaille à attirer «virtuellement» la plupart des grandes personnalités, l’élite spécialiste du solaire mondial pour le Sommet de l’Alliance. Le Premier ministre Narendra Modi prononcera le discours inaugural. Les personnalités du paysage solaire mondial qui devraient assister au Sommet comprennent les lauréats du prix Nobel Mario Molina et Stanley Whittingham, la ministre française de la transition écologique Barbara Pompili et coprésidente de l’Assemblée de l’ISA, le vice-président exécutif de la Commission européenne Frans Timmermans et le président de l’ISA, le ministre indien de l’énergie et des énergies renouvelables, Raj Kumar Singh. Stanley Whittingham, qui a reçu conjointement le prix Nobel de chimie 2019 pour la découverte des batteries lithium-ion, prononcera le discours d’ouverture.

Accélérer le déploiement de l’énergie solaire à un coût abordable

Cet événement intervient à un moment où l’Inde envisage de mettre en place une fabrication nationale de cellules lithium-ion, éléments constitutifs des batteries rechargeables pour les véhicules électriques (VE), les ordinateurs portables et les téléphones mobiles. Les batteries au lithium s’adressent également à l’industrie électronique grand public et aux réseaux électriques, étant donné la nature intermittente de l’électricité produite à partir de sources d’énergie propres telles que l’énergie solaire et éolienne. Le sommet présentera les technologies de la prochaine génération qui peuvent accélérer le déploiement de l’énergie solaire à un coût abordable et réunira également les ministres de 67 pays membres de l’ISA, les directeurs généraux mondiaux et les institutions multilatérales. «Des dignitaires de haut niveau du monde de la recherche et du développement scientifiques et un conclave de PDG donneront le ton des délibérations sur les technologies solaires à faible coût, innovantes et abordables. Des hauts fonctionnaires de gouvernement, des chefs d’entreprises mondiales, des institutions financières et multilatérales, la société civile, des fondations et des groupes de réflexion seront présents lors de la session inaugurale “, a déclaré l’ISA dans un communiqué après le lever de rideau tenu lundi denier pour le Sommet mondial sur la technologie solaire.

L’ISA, carte de visite de l’Inde sur le changement climatique

De sources bien informées, l’Allemagne devrait rejoindre l’ISA. Un ralliement d’importance, étant donné que l’Allemagne est l’un des premiers partisans de l’économie verte. L’Allemagne envisage de générer les deux tiers de ses besoins en électricité à partir du solaire et de l’éolien d’ici 2030. L’Inde a également mis à profit l’ISA, une organisation multilatérale qu’elle a cofondée avec la France, pour resserrer sa pression économique sur la Chine, alors que Pékin tente de coopter des pays dans son initiative One Belt One Road. Sous l’égide de l’ISA, l’Inde a également tenté de décrocher des contrats de projets d’énergie solaire dans ses pays membres. Un exemple typique est le Sri Lanka, où la société d’État NTPC Ltd envisage de créer un parc d’énergie solaire. NTPC prévoit également d’aider la Gambie et le Malawi à développer des parcs d’énergie solaire et envisage des contrats de conseil en gestion de projet au Soudan, au Mozambique, en Égypte, en Ouganda, au Rwanda et au Niger. Le plus grand service public indien de production d’électricité a récemment obtenu de tels contrats au Mali et au Togo. L’ambitieux plan de réseau électrique transfrontalier de l’Inde – «One Sun One World One Grid» – qui chercherait à transférer l’énergie solaire produite dans une région pour répondre aux besoins en électricité des autres, peut également tirer parti de l’ISA, qui est devenue la carte de visite de l’Inde sur le changement climatique. «Aujourd’hui, l’Inde inspire le monde entier avec sa vision d’un monde renouvelable, en particulier dans le domaine de l’énergie solaire», a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans son septième discours de la fête de l’indépendance. Le solaire comme un marqueur politique universel du gouvernement indien…