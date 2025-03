Baisse des tarifs d’achat : les Français se tournent vers le stockage solaire pour garder le contrôle de leur énergie

Alors que le gouvernement acte la baisse des aides et des tarifs d’achat de l’électricité, 68% des foyers sont incités à stocker leur énergie pour maîtriser leurs coûts !

Un nouveau revers pour le pouvoir d’achat des Français. Face à la hausse continue des prix de l’électricité, les Français ont une carte à jouer pour reprendre le contrôle de leur facture. En 10 ans, les tarifs de l’électricité ont grimpé de +80%, et les abonnements à EDF de +116%. De plus, les aides à l’installation de panneaux solaires ont chuté de 66% et les tarifs de rachat ont été revus à la baisse, passant de 12,7 c€/kWh à 4 c€/kWh. Dans ce contexte, le stockage solaire s’impose comme une solution concrète, accessible et performante. Beem, spécialiste de la batterie stationnaire résidentielle en France le confirme : optimiser son autoconsommation avec la Beem Battery permet de faire deux fois plus d’économies sur 20 ans qu’une installation solaire classique.

Les cartes de l’autonomie rebattues

Alors que la dynamique du photovoltaïque est en plein essor (+54 % d’installations en 2024 selon l’Ademe), le décret voté est un revirement et rebat les cartes sur les arbitrages entre autoconsommation et revente du surplus :

● La prime à l’autoconsommation a déjà chuté de 40 % en un an et sera divisée par deux à nouveau passant de 200€ à 100€/kWc (-50%) ;

● Le tarif de rachat du surplus d’électricité va être divisé par trois, passant de 12,7 c€/kWh à 4 c€/kWh (-66%) ;

Désormais, les foyers ont tout intérêt à miser sur une autoconsommation maximale pour se protéger des hausses d’électricité plutôt que de revendre leur surplus. Cette annonce suit par ailleurs les prévisions d’UFC-Que Choisir indiquant que les foyers français subiront une nouvelle hausse de 20% sur leurs factures d’électricité suite à la fin de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) au 1er janvier 2026, incitant toujours plus à l’autonomie énergétique.

Le stockage énergétique, la solution pour contrôler ses dépenses

Maîtriser sa consommation énergétique devient un enjeu majeur pour les Français. Aujourd’hui, 37% d’entre eux déclarent ne pas pouvoir contrôler leur facture d’électricité, alors que les prix continuent de grimper et que les aides publiques pour le solaire s’effondrent. Dans ce contexte, le stockage d’énergie devient une solution incontournable pour reprendre le pouvoir sur sa consommation. Plutôt que de revendre leur surplus d’électricité à seulement 4 c€/kWh, soit trois fois moins qu’auparavant, 68% des Français préfèrent désormais stocker leur énergie solaire pour la consommer aux moments où ils en ont le plus besoin.