Avec SWEN Capital Partners LANGA INTERNATIONAL accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement en France et Ã  lâ€™International

LANGA INTERNATIONAL accueille SWEN Capital Partners dans son capital et bénéficie du soutien renouvelé des actionnaires existants dont Bpifrance via son fonds France Investissement Energie Environnement, et RGREEN INVEST. Objectif : accélérer son développement en France et à l’international à l’occasion d’une augmentation de capital de 85 millions d’euros.

Développeur et producteur indépendant d’électricité renouvelable en France et à l’international, LANGA INTERNATIONAL entame une nouvelle phase de son développement avec une seconde levée de fonds auprès de SWEN Capital Partners (via sa stratégie SWIFT 2 – SWENImpact Fund for Transition 2) mais également de Bpifrance, via son fonds France Investissement Energie Environnement, et de RGREEN INVEST, partenaires financiers historiques de son fondateur Gilles Lebreux. « Nous avons commencé à travailler avec Gilles Lebreux en 2014 avec cette idée qu’il était crucial de financer les entrepreneurs de la transition énergétique pour lutter contre le changement climatique. 10 ans plus tard nous sommes ravis d’être encore à ses côtés pour soutenir sa croissance tout en délivrant de la performance à nos investisseurs. Notre relation avec LANGA INTERNATIONAL nous conforte dans notre conviction qu’il faut s‘inscrire dans une approche de long terme pour accompagner ces entrepreneurs. » confie Nicolas Rochon, Président & Fondateur de RGREEN INVEST.

Un portefeuille multi-technologique de 6 GW

Trouvant ses origines en 2008 lors de la création du groupe Langa alors dédié au marché français uniquement, LANGA INTERNATIONAL fonctionne sur un modèle dual, à la fois développeur et producteur d’énergies renouvelables (IPP) selon les zones géographiques d’implantation. Depuis sa création, la société a déjà développé 800 mégawatts de projets dans le domaine des énergies renouvelables, principalement en Europe et dans un certain nombre de marchés insulaires. Son fondateur, pionnier et visionnaire du secteur des énergies renouvelables, a su mettre en œuvre les efforts de développement adéquats pour permettre à la société de disposer aujourd’hui d’un portefeuille significatif de projets multi-technologiques (photovoltaïque, stockage, éolien et hydraulique) d’une puissance globale de plus de 6 gigawatts dont 400 mégawatts déjà en opération ou prêts à construire.

Investir dans de nouvelles infrastructures dédiées à la production d’électricité renouvelable

Cette seconde ouverture de capital, réalisée auprès de ses fondateurs, de Bpifrance, via son fonds France Investissement Energie Environnement, et de RGREEN INVEST, mais également auprès de SWEN Capital Partners, permettra à LANGA INTERNATIONAL de poursuivre ses efforts de développement et de construire les projets les plus avancés principalement en Europe et dans les marchés insulaires où la société est active. « Cette prise de participation dans LANGA INTERNATIONAL, aux côtés d’entrepreneurs expérimentés et d’investisseurs financiers réputés, s’inscrit dans la poche de diversification de Swift 2, dont le cœur de métier est le gaz renouvelable (biométhane et hydrogène vert). Investir dans de nouvelles infrastructures dédiées à la production d’électricité renouvelable est complémentaire et essentiel pour mener à bien la transition énergétique : c’est pourquoi nous sommes ravis d’accompagner les équipes de LANGA INTERNATIONAL, dont nous partageons les valeurs et l’ambition. » souligne Olivier Aubert, Directeur de Gestion chez Swen Capital Partners, en charge de la stratégie directe en infrastructures.

Ouvrir les activités à l’international.

Bpifrance et RGREEN INVEST, déjà partenaires de Gilles Lebreux lors de sa première aventure dans le secteur des ENR, réitèrent ainsi leur confiance en l’équipe de LANGA INTERNATIONAL. « La primo-ouverture de capital initiée en 2019 a permis à LANGA INTERNATIONAL d’ouvrir ses activités à l’international. En tant que Banque du Climat ayant pour priorité stratégique la Transition Ecologique et Energétique, nous sommes ravis de renouveler aujourd’hui notre soutien envers ce développeur et producteur d’énergies renouvelables dont le management dynamique et les valeurs sont prometteurs d’un très beau développement. » précise Samia Ben Jemaa, Directrice d’investissement Senior du pôle Fonds Impact Environnement, chez Bpifrance.

« Notre objectif est désormais de devenir un acteur de référence »

Ils sont rejoints par SWEN Capital Partners qui apportera à LANGA INTERNATIONAL sa vision entrepreneuriale des métiers de la transition énergétique mais également son expérience des marchés internationaux. En complément de cette augmentation de capital, d’autres opérations de levée de fonds sont en cours, tant en France qu’à l’étranger pour assurer le développement ambitieux de la société. LANGA INTERNATIONAL a notamment procédé en décembre 2023 à la finalisation de la première tranche de son programme obligataire qui se poursuivra sur l’année 2024. Et Gilles Lebreux, Président et Fondateur de LANGA INTERNATIONAL de conclure : « L’aventure dans les énergies renouvelables commencée en France en 2008 se poursuit avec la même ambition. C’est avec plaisir que nous continuons aux côtés de Bpifrance et RGREEN INVEST mais également que nous accueillons SWEN Capital Partners. A l’issue d’une première phase de développement et de sécurisation de notre portefeuille de projets, notre objectif est désormais de devenir un acteur de référence tant pour les métiers du développement que pour la production d’électricité dans les marchés dans lesquels nous sommes déjà présents. »

